Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và bầu Chủ tịch Quốc hội mới

Ở khối Quốc hội, 12 người không tham gia Trung ương khóa XIII gồm: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, 4 Phó chủ tịch QH và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Chủ nhiệm các Ủy ban: Quốc phòng và An ninh, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đối ngoại, Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng; Trưởng ban Công tác đại biểu. Các nhân sự ứng cử khối QH có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường; Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh... Một số Ủy ban của QH có nhân sự cấp phó là Ủy viên Trung ương khóa XIII, như: Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh. Riêng ứng viên thay Phó chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, do nhân sự dự kiến giới thiệu giữ các chức danh này hiện chưa phải là đại biểu QH nên sẽ được kiện toàn tại kỳ họp đầu tiên của QH khóa XV. Phó chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Sỹ Thanh đã được giới thiệu ứng cử ở khối Kiểm toán Nhà nước.