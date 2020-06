Miền Bắc đón “mưa vàng” giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng điên cuồng

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 08:23 AM (GMT+7)

Một đợt mưa dông sắp xảy ra sẽ xua tan nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài nhiều ngày tại Bắc Bộ.

Miền Bắc sắp có mưa rào và dông rải rác sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa.

Theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), hôm nay (30/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay có giá trị từ 8-10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Ông Năng cho biết thêm, hiện nay, một vùng hội tụ gió trên cao đang hình thành và hoạt động mạnh dần nên từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 1/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

“Trong đợt mưa sắp tới, chúng tôi nhận định khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn nhất là Tây Bắc, Việt Bắc, trong đó đặc biệt chú ý các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh nền nhiệt độ ở miền Bắc đang cao, những trận mưa sắp tới có nhiều khả năng gây ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, khả năng lũ quét, sạt lở đất đá xảy ra nguy cơ cao ở vùng núi Bắc Bộ, riêng các tỉnh trọng tâm mưa lớn ở trên có khả năng rất cao. Cần đặc biệt chú ý trong các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo”, ông Năng cảnh báo.

Do có mưa nên nắng nóng sẽ chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa từ ngày 1/7. Các tỉnh khác của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 3/7 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ ngày 30/6 đến khoảng 2/7, các khu vực này sẽ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

