Miền Bắc trời nắng, Thừa Thiên Huế đến Phú Yên mưa lớn

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (12/11), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính đến 3h ngày 12/11 có nơi trên 40mm như: Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 46.4mm, Chùa Linh Ứng (Đà Nẵng) 47.6mm, Trà Kót (Quảng Nam) 40.8mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 62.4mm...

Mưa to đến rất to được dự báo diễn ra từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên.

Dự báo, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên hôm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6h). Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 13/11 mưa lớn kết thúc ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thời tiết cả nước ngày thứ ba (12/11), Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Nam cấp 4. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Bắc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

