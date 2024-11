Chuỗi 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập, khả năng xuất hiện tiếp bão số 9

Chiều nay (10/11), ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Thái Bình Dương đang có 3 cơn bão hoạt động.

Đầu tiên là bão số 7 Yinxing ở Biển Đông của Việt Nam, tiếp đó là bão Toraji ở phía Đông Philippines, 1 cơn nữa ở ngoài khơi xa tây bắc Thái Bình Dương (bão Man-yi).

Ngoài ra còn có một áp thấp nhiệt đới xen giữa 2 cơn bão Toraji và Man-yi.

Theo ông Hưởng, 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực phía Bắc của Biển Đông.

Hình ảnh 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới trên cùng một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua phía Bắc của Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Những cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới thường di chuyển theo trục này. Điều đó giải thích vì sao thời gian tới Biển Đông liên tiếp đón các xoáy thuận nhiệt đới.

Cụ thể, bão số 7 đang hoạt động, sau khoảng 24-48 giờ tới là bão số 8 và không loại trừ khả năng thời gian tới xuất hiện bão số 9.

Ông Hưởng nhận định, bão Toraji nhiều khả năng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng chiều tối đến đêm mai (11/11).

Các chuyên gia cũng giải thích, vùng biển tây Thái Bình Dương đang nóng và ẩm, cung cấp năng lượng rất tốt nuôi dưỡng bão, các xoáy, áp thấp, do đó hình thành chuỗi bão như hiện tại.

Dự báo thêm, tháng 11 và 12 vùng biển trên còn rất ấm nên khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão rất lớn. Ngoài ra, theo đánh giá, La Nina hiện chưa mạnh (chỉ vượt qua trung tính). Dự báo, khi hiện tượng này mạnh thì áp thấp nhiệt đới, bão còn nhiều hơn.

Với việc xuất hiện bão liên tục như vậy, thời tiết nguy hiểm trên khu vực phía Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh, sóng cao và biển động mạnh kéo dài.

Ngoài các cơn bão, trong khoảng 5-10 ngày tới còn xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh cũng góp phần gây gió lớn, sóng mạnh trên biển.

Bão số 7 gây mưa lớn từ Thừa Thiên Huế - Bình Định

Đến 16h chiều nay, vị trí tâm bão số 7 trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.

Trong 24 giờ tới, bão giữ nguyên hướng di chuyển và tăng tốc với 10-15km/h, tiếp tục suy yếu. Đến 16h ngày mai (11/11), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Lúc này, cường độ bão giảm còn cấp 8, giật cấp 10, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hướng di chuyển của bão số 7 chiều 10/11. Nguồn: NCHMF

Sau đó, đến 16h ngày 12/11, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Quảng Ngãi - Bình Định.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ gần sáng ngày 12 đến 13/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 13/11, mưa lớn giảm dần.

Thời tiết vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm 5-7m; biển động dữ dội.

Từ sáng mai, vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định tình hình khí tượng trên phạm vi cả nước (từ 9-15/11): Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trong khi đó, Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng Trung Trung Bộ từ 12-13/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, trên các sông ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có dao động; các sông ở Bắc Trung Bộ biến đổi chậm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ từ 9-10/11 chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Khu vực Hà Nội những ngày này duy trì thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng.

