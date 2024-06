Miền Bắc sẽ không còn đợt nắng nóng gay gắt nào nữa?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 23/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Từ ngày 24/6, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/6 ở khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Chiều tối và đêm 23/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo sẽ không còn đợt nắng nóng gay gắt nào ở miền Bắc trong mùa hè năm nay.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hôm nay (23/6) mây che phủ hầu khắp các miền của Việt Nam. Còn chút nắng rớt vài nơi nhưng sẽ không còn nóng kinh hoàng như những ngày vừa qua nữa. Theo nhận định, thời gian tới nhiều khả năng sẽ không còn đợt nắng nóng gay gắt nào xuất hiện nữa.

Vùng áp thấp trên biển ít có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên với sự ảnh hưởng của vùng áp thấp, nhiều vùng cả nước có mưa trong hôm nay và trong tuần tới. Bắc Trung Bộ có mưa rải rác hạ nhiệt nắng nóng. Các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc cần lưu ý mưa lớn có thể gây sạt lở, lụt và lũ quét trong các ngày 25 và 26/6.

"Thời tiết đang chuyển pha và chúng ta cũng cần sẵn sàng chuyển từ pha ứng phó nóng sang pha ứng phó mưa, bão, lũ và lụt. Năm nay sẽ là năm có nhiều bão và lũ", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Trên biển, ngày và đêm 23/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa)Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực Giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/6, ở khu vực Bắc Biển Đông, Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2.5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

