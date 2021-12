Miền Bắc sắp hứng đợt không khí lạnh mạnh, có nơi dưới 0 độ C

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 21:31 PM (GMT+7)

Miền Bắc chuyển mưa, trời rét đậm; vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khả năng xuất hiện băng giá.

Vùng núi cao phía Bắc khả năng xuất hiện băng giá do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Theo bà Lê Thị Loan - Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), khoảng ngày 24-25/12 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Đợt không khí lạnh mạnh này nhiều khả năng sẽ gây ra một đợt rét trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 26-27/12.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 24 đến ngày 26/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Từ đêm 25-28/12, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mừa vừa, mưa to.

Từ ngày 26-28/12, không khí lạnh sẽ gây rét đậm cho các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 10-13 độ C, vùng núi khoảng 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Từ ngày 25/12, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

