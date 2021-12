Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa rét từ ngày mai (17/12)

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 21:11 PM (GMT+7)

Một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta khiến miền Bắc trời chuyển mưa rét trong ngày ngày 17/12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/12), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Miền Bắc có mưa, trời chuyển rét trong ngày 17/12 (Ảnh minh họa)

Dự báo, gần sáng mai (17/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; trong ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gần sáng và ngày mai (17/12), ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 18/12, trời chuyển rét hanh, ngày nắng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng mai (17/12) đến ngày 18/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm mai (17/12), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.

Từ ngày mai (17/12), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ gần sáng mai (17/12), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Hà Nội từ gần sáng và ngày mai (17/12) có lúc có mưa nhỏ; từ đêm mai (17/12) trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. Từ ngày 18/12, trời chuyển hanh khô, ngày nắng.

