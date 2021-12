Miền Bắc sắp đón liên tiếp các đợt không khí lạnh cường độ mạnh

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 21:37 PM (GMT+7)

Miền Bắc chuẩn bị bước vào chính đông, tần suất và cường độ các đợt không khí lạnh sẽ mạnh hơn.

Không khí lạnh sẽ liên tiếp dồn xuống miền Bắc. Ảnh minh họa.

Ngày 9/12, chuyên gia Nguyễn Tiến Toàn – Dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, từ đêm 8 đến sáng ngày 9/12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu và lệch Đông nên thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển từ nắng hanh sang nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác.

Khu vực Thanh Hoá đến Khánh Hoà, do kết hợp của không khí lạnh với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ sáng nay (9/12), nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-18 độ C.

Ông Toàn dự báo, trong khoảng 2-3 ngày tới, đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu và ổn định.

Ngay sau đó, khoảng đêm 11 đến ngày 12/12 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu hơn đợt hiện tại. Dự báo khoảng đêm 13 đến ngày 14/12, nhiệt độ miền Bắc xuống còn 12-15 độ C, vùng núi từ 9-11 độ C, vùng núi cao có thể dưới 7 độ C.

Tiếp đến, khoảng ngày 16-18/12, phía Bắc tiếp tục có đợt không khí lạnh nữa tăng cường xuống. Trong khi đó, phía Nam khả năng có một xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) ở phía Đông Philippines đi vào Biển Đông nên thời tiết sẽ có nhiều biến động.

Nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của La Nina nên mùa đông năm 2021 sẽ đến sớm và lạnh hơn mùa đông năm 2020. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong giai đoạn từ tháng 12/2021-2/2022.

Nền nhiệt độ trung bình trong mùa đông 2021-2022 cũng khả năng thấp hơn so với mùa đông 2020-2021.

