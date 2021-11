Miền Bắc nhiều nơi rét hại, nhiệt độ Mẫu Sơn xuống mức 4,7 độ C

Thứ Ba, ngày 23/11/2021 11:31 AM (GMT+7)

Nhiều nơi ở miền Bắc đã giảm xuống mức rét hại, đây là các mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được tính từ đầu mùa đông năm 2021.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 22 rạng sáng 23/11, không khí lạnh tiếp tục tràn sâu xuống nước ta. Ở miền Bắc, mưa giảm hẳn cả về lượng và diện; vùng đồng bằng và ven biển phổ biến không mưa, vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, trời chuyển rét sâu hơn so với ngày hôm trước.

Miền Bắc nhiều nơi rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh. Ảnh minh họa.

Lúc 7h sáng nay (23/11), một số nơi đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng rét hại (dưới 13 độ C) như: Sìn Hồ (Lai Châu) 12,1 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 11,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 11 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 10,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cùng giảm còn 9,7 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 8,3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 7,4 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 4,7 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại các địa phương trên tính từ đầu mùa đông năm 2021 đến nay. Dù nhiệt độ giảm sâu nhưng băng giá vẫn chưa xuất hiện tại các đỉnh núi cao phía Bắc.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày hôm nay (23/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay từ khu vực Nam Nghệ An đến Quảng Bình ngày có mưa, đêm mưa giảm; khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa từ hôm nay (23/11) đến ngày mai (24/11), có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m; đêm nay gió giảm dần.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

