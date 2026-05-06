Iran đưa ra cảnh báo mới

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa đưa ra cảnh báo mới đối với các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, nhấn mạnh chỉ có một tuyến đường "an toàn duy nhất" do Iran công bố trước đó.

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran dẫn lại, việc đi lệch hành lang này sẽ bị coi là không an toàn và có thể đối mặt với "hành động quyết liệt".

"Chúng tôi cảnh báo tất cả các tàu thuyền có ý định đi qua eo biển, rằng tuyến đường an toàn duy nhất để đi qua eo biển Hormuz là hành lang đã được Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố trước đó. Việc các tàu chuyển hướng sang các tuyến đường khác là không an toàn và sẽ bị Hải quân IRGC xử lý quyết liệt", IRGC cho biết.

Động thái cứng rắn này xuất hiện ngay sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định các nỗ lực của Washington nhằm hướng dẫn tàu thuyền tránh khu vực "hoàn toàn riêng biệt" với chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Trong thông điệp mới nhất, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - người đứng đầu đoàn đàm phán, tuyên bố Tehran sẽ duy trì "tình hình mới" tại eo biển Hormuz, bất chấp việc Mỹ phản đối.

"Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu", ông cảnh báo.

Iran khẳng định các cuộc tấn công là phòng thủ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran vào các quốc gia trong khu vực đều nhằm tự vệ. Ông cho rằng một số nước đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự và hỗ trợ hậu cần để tiến hành các hoạt động chống lại Iran, qua đó khiến họ trở thành mục tiêu đáp trả.

"Chúng tôi không có ác cảm với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Lý do duy nhất chúng tôi nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của họ là vì chúng tôi phải tự vệ trước hành động quân sự của Mỹ và Israel", ông nói.

Quan chức Iran lưu ý rằng: "Sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là một gánh nặng và chỉ mang lại sự bất an", đồng thời cho biết thêm các căn cứ quân sự của Washington "đã nhiều lần khiến các quốc gia sở tại phải đối mặt với những rủi ro không cần thiết thay vì mang lại sự bảo vệ thực sự".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm thứ Ba (4/5) cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái phóng từ Iran. Diễn biến này cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực vẫn hiện hữu.