Nhiều khu vực ở miền Bắc chuyển rét bất thường sáng nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, lúc 7h sáng 26/5, nhiệt độ Sa Pa chỉ còn 12,4 độ C, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 20–25 độ C vào mùa hè. Các khu vực khác như Bắc Hà ghi nhận mức nhiệt 17,5 độ C, Phố Ràng (Bảo Yên) 22,2 độ C.

Hôm qua (25/5), sau khi mưa lớn do tác động của không khí lạnh cuối mùa cùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000 m, do không khí lạnh bao phủ nên nhiệt độ ở đồng bằng phổ biến 20-22 độ, Sa Pa (Lào Cai) 14 độ C.

Miền Bắc se lạnh giữa tháng 5 là điều khá hiếm gặp.

Tại Hà Nội, trạm Hà Đông chỉ 20,6 độ C, thấp hơn nhiệt độ tối thấp tháng 5/2024 khoảng 2 độ C. Theo chuyên gia khí tượng, mức nhiệt này thấp, nhưng không hiếm. Tháng 5 Hà Nội từng xuống 18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 28-30/5 do tác động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió mới trên độ cao 1.500-3.000 m, miền Bắc lại mưa diện rộng. Sau ngày 30/5, khối khí mát cuối mùa và vùng hội tụ gió suy yếu, miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng nhanh.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, đợt không khí lạnh này gây nhiệt độ thấp hiếm gặp vào cuối tháng 5. Từ tháng 11/2024, thời tiết Việt Nam chịu ảnh hưởng của El Nino, nhưng hiện tượng này đã suy yếu và chuyển sang La Nina, làm không khí lạnh mạnh hơn và kéo dài đến mùa hè.

Khối không khí lạnh kết hợp độ ẩm cao từ vùng áp thấp nhiệt đới gây mưa dông diện rộng. Từ ngày 23–25/5, nhiều khu vực ở Lào Cai có mưa to, lượng mưa có nơi trên 100mm.

Hiện không khí lạnh tại Lào Cai đang suy yếu dần, nhiệt độ tăng nhẹ. Dự báo đêm nay (26/5), các vùng thấp đạt 22–23°C, vùng núi 18–19°C, Sa Pa vẫn lạnh nhất khoảng 13–14°C, có thể kèm sương mù nhẹ do độ ẩm cao.