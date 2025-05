Chi tiết đợt mưa dông tiếp theo ở miền Bắc

Bà Lê Thị Loan, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 28/5 đến đêm 29/5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa dông mới.

Về diễn biến mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận, chiều và tối 27/5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10- 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày qua, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh vùng núi, đã liên tục xuất hiện mưa dông. Nhiều nơi đất đã bão hòa, khiến nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tăng cao.

Các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn… cần đặc biệt lưu ý. Đây là những vùng dễ xảy ra hiện tượng trượt lở đất, lũ quét, nhất là ở những khu vực địa hình dốc, nơi có dân cư sinh sống gần các sườn núi hay ven suối.

Theo đại diện cơ quan khí tượng, trong đợt mưa sắp tới cũng có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn (trên 100mm trong 3 giờ) nên càng làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Ngoài ra, đợt mưa lần này cũng có khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn mưa.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đặc biệt lưu ý khả năng xảy ra ngập úng ở các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các đợt mưa vào giai đoạn này.

"Hiện nay, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã bước vào mùa mưa. Vì vậy, tần suất xuất hiện các đợt mưa sẽ nhiều hơn" - ông Mai Văn Khiêm nhận định.

Ông Khiêm cũng khuyến cáo người dân nên tiếp tục theo dõi sát sao các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để kịp thời ứng phó.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Miền Bắc và Bắc Trung bộ đang trải qua những ngày mưa nhiều hiếm thấy. Từ ngày 22-24/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200mm.

Riêng tại Hà Tĩnh, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao và địa hình đón gió của đèo Ngang đã gây ra mưa lũ kỷ lục ở khu vực này trong tháng 5, khiến tình trạng ngập úng diện rộng đã xuất hiện ở nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về hoa màu, vật nuôi.