Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc có nơi rét hại, miền Trung có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa to; phía Đông Bắc Bộ ít mưa.

Từ ngày 28 đến ngày 30/12, không khí lạnh suy giảm dần nên các tỉnh Bắc Bộ ít mưa, nắng quay lại vào trưa chiều ở vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng và ven biển nhiều mây. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao khả năng có băng giá và mưa tuyết.

Khu vực miền Trung, hôm nay (27/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày 28/12, mưa tại khu vực trên giảm nhưng không chấm dứt hẳn. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-co-noi-ret-hai-mien-trung-co-mua-dong-5020212712703899.htmNguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-co-noi-ret-hai-mien-trung-co-mua-dong-5020212712703899.htm