Bắt giam Giám đốc Công ty Explore Ha Giang

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Dung, SN 1987, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/9, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Dung, đồng thời khám xét nơi ở của bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập Công ty TNHH MTV Explore Ha Giang, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du lịch lữ hành quốc tế. Dung trực tiếp giữ chức giám đốc, quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Vũ Thị Dung tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Sau khi thành lập, công ty không thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế. Theo cơ quan điều tra, việc này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Vũ Thị Dung có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Do đó, các quyết định tố tụng đối với bị can đã được thực hiện theo quy định.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc. Trong đó, cơ quan điều tra đang xác định cụ thể số tiền thuế bị trốn, tính chất và mức độ vi phạm, vai trò của Vũ Thị Dung cũng như những cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Công an tỉnh Tuyên Quang đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, trong đó có việc kê khai, nộp thuế và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ đúng quy định.

Cơ quan công an cho biết mọi hành vi cố ý gian dối nhằm né tránh nghĩa vụ thuế, làm thất thu ngân sách Nhà nước, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.