Lý giải nguyên nhân nắng nóng kéo dài ở Nam Bộ những ngày qua

Nhiều vùng trên cả nước sẽ xuất hiện nắng nóng vào nửa cuối tháng 3/2023. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (14/3) đến cuối tháng 3 và khoảng 10 ngày đầu tháng 4/2023, tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 5-20mm; riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 20-30mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Thay vào đó, thời tiết nắng và nắng nóng sẽ là chủ đạo trong khoảng thời gian này.

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN; các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ tại phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023.

Riêng khu vực Nam Bộ, từ đầu tháng 3 đến nay đã liên tục xuất hiện nhiều ngày có nắng nóng. Đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng đã xuất hiện diện rộng với mức nhiệt cao nhất 36-37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân gây ra nắng nóng tại Nam Bộ là do hệ thống áp cao cận nhiệt đới ở trên tầng cao hoạt động mạnh, trục của nó nằm ngay trên khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Cùng lúc, Nam Bộ chịu tác động bởi cả áp cao cận nhiệt đới trên cao và áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng càng mạnh hơn.

Cơ quan khí tượng cũng nhận nhận định, trạng thái La Nina (pha lạnh) hiện tại còn duy trì trong tháng 3/2023; sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng trong những tháng mùa hè năm 2023, nghiêng dần về pha El Nino (pha nóng). Do đó, dự báo mùa hè năm 2023 sẽ đến sớm và nắng nóng sẽ gay gắt hơn năm 2022.

Trong thời kỳ dự báo từ 14/3-10/4/2023, không khí lạnh còn có khả năng hoạt động, tập trung vào giai đoạn nửa cuối tháng 3 tuy nhiên cường độ không còn mạnh. Không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo trong giai đoạn này.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ly-giai-nguyen-nhan-nang-nong-keo-dai-o-nam-bo-nhung-ngay-qua-144873...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ly-giai-nguyen-nhan-nang-nong-keo-dai-o-nam-bo-nhung-ngay-qua-1448736.ngn