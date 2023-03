Bình Dương: Bị tổ 171 kiểm tra, kẻ trộm xe nhảy mương nước bỏ trốn

Sáng 13-3, Tổ Tuần tra đặc biệt 171 của Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ và bàn giao Mai Trọng Đức (sinh năm 1992, HKTT tại tỉnh Hà Tĩnh), nghi can trộm xe máy, cho Công an thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng) xử lý theo thẩm quyền.

Kẻ trộm bỏ trốn nhưng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, đêm 12-3, Tổ tuần tra đặc biệt 171 số 3 (Công an tỉnh Bình Dương), đang tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc địa phận phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một thì phát hiện Đức đang điều khiển xe máy 65F1-418.63 có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, khi đang tiến hành kiểm tra thì Đức bất ngờ bỏ chạy rồi nhảy từ lan can đường xuống mương nước cao vài mét. Sau đó, người này trốn vào khu dân cư Hiệp Thành 3.

Chiếc xe máy kẻ trộm vừa lấy được tại thị trấn Lai Uyên. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện chiếc xe máy có dấu hiệu bị bẻ khóa nên đã nhanh chóng truy đuổi.

Tổ tuần tra đã bao vây các tuyến đường với quyết tâm không để tên trộm tẩu thoát. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ được tên Đức và đưa về Công an phường Phú Mỹ để tiếp tục xử lý.

Bước đầu Đức khai nhận cùng một người đàn ông khác vừa “đá nóng” chiếc xe máy tại thị trấn Lai Uyên đang trên đường tẩu thoát thì bị phát hiện.

Rạng sáng 13-3, Công an phường Phú Mỹ đã bàn giao tên trộm cùng tang vật cho Công an thị trấn Lai Uyên xử lý theo thẩm quyền.

Tổ tổ tuần tra đặc biệt 171 của tỉnh Bình Dương được thành lập vào cuối tháng 10-2022. Mỗi tổ có khoảng hàng chục cán bộ chiến sĩ gồm 7 lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Cảnh sát cơ động và lực lượng Cảnh sát khác do lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì. Tổ tuần tra này có thể xử lý tất cả các tình huống về ANTT phát sinh bất ngờ, trấn áp kịp thời các loại tội phạm đường phố. Tổ tuần tra đặc biệt 171 tuần tra xuyên đêm để tấn công trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: LÊ ÁNH

