Lý do gã côn đồ xông vào trụ sở chém trọng thương đại uý công an

Liên quan vụ gã đàn ông xông vào trụ sở chém trọng thương đại uý công an, chiều 6/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người. ​

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 12h15 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70 cm bất ngờ xông thẳng vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị), dùng hung khí chém vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài – cán bộ Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn và bỏ trốn.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

​Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ chiến sĩ trong ca trực nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, Đại uý Hoàng Trung Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải. ​Lực lượng Công an phường Ba Đồn nhanh chóng đưa Đại uý Hoài đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời triển khai lực lượng truy đuổi gắt gao. Chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Viết Hoàng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu lực lượng công an xác định, Nguyễn Viết Hoàng và Đại úy Hoàng Trung Hoài không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước. Sáng cùng ngày, do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, Hoàng thực hiện hành động liều lĩnh và man rợ nêu trên. ​

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

