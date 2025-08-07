Vụ nhóm người chặn taxi, đuổi phụ nữ bế con ra khỏi xe: PGĐ Sở thông tin bất ngờ

Liên quan đến vụ việc một xe taxi công nghệ bị ngăn cản đón khách tại Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên gây xôn xao dư luận, ngày 6/8, ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã có phản hồi với PV VietNamNet.

Ông Long khẳng định, hoạt động kinh doanh là của doanh nghiệp, Sở Xây dựng có trách nhiệm trong việc cấp phép. Tuy nhiên, việc khai thác, cho thuê và quản lý hoạt động đón, trả khách trong bến lại thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ban quản lý Bến xe.

Đáng chú ý, theo ông Long, việc Bến xe chỉ cho phép hãng taxi Bình An hoạt động đón khách bên trong bến là không đúng quy định hiện hành.

“Chúng tôi đã có chỉ đạo yêu cầu làm rõ vấn đề này. Hoạt động kinh doanh vận tải cần đảm bảo sự bình đẳng giữa các đơn vị, không thể tạo ra sự độc quyền,” ông Long nhấn mạnh.

Bến xe Thái Nguyên. Ảnh: Việt Hùng

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) phân tích, hành vi cản trở taxi công nghệ đón khách có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lựa chọn dịch vụ của người dân.

"Không có bất kỳ điều luật nào cho phép một hãng taxi ký hợp đồng độc quyền đón khách tại bến xe. Nếu có hợp đồng như vậy, cần xem xét lại tính pháp lý," Luật sư Cường nói.

Vị luật sư cũng chỉ rõ, Nghị định 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ còn yêu cầu phải ưu tiên bố trí nơi dừng, đỗ để đón trả khách cho xe taxi (bao gồm cả truyền thống và công nghệ) tại các bến xe, nhà ga.

Do đó, ông Cường cho rằng cơ quan chức năng cần khẩn trương kiểm tra hợp đồng giữa Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên và hãng taxi Bình An.

"Nếu không kịp thời xử lý, những hành vi như vậy sẽ tạo ra tiền lệ xấu, gây bức xúc xã hội và làm méo mó môi trường kinh doanh," ông Cường cảnh báo.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 10h47 ngày 3/8, một xe taxi công nghệ đã bị nhóm người ngăn cản khi đón khách tại Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên. Sự việc một người đàn ông yêu cầu phụ nữ bế con nhỏ phải rời khỏi xe đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.