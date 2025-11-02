Lũ trên các sông miền Trung lại lên, nhiều khu vực nguy cơ tái ngập

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang lên; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Krông Ana (Đắk Lắk) có dao động.

Lúc 13 giờ ngày 2/11, mực nước trên một số sông như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 8,46m, dưới báo động (BĐ)2 0,54m; Trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,26m, trên BĐ2 0,26m; Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,86m, dưới BĐ3 0,64m; Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 7,98m, dưới BĐ2 0,02m;

Mưa lũ lịch sử gây ngập sâu ở Hội An.

Trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 2,71m, dưới BĐ2 0,29m; Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,43m, dưới BĐ2 0,57m. Trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 420,04m, trên BĐ1 0,04m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần, ở mức BĐ2 đến trên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ2, sông Krông Ana biến đổi chậm và ở trên mức BĐ1.

Từ nay (2/11) đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk (thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét và mưa đá ở Trung Bộ Lúc 16h40 phút chiều ngày 2/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo mưa dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn ở Trung Bộ. Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre (TP. Huế); P. Hải Vân, P. Liên Chiểu, Bà Nà, Hùng Sơn, Tây Giang, Avương, Đông Giang, Sông Vàng, Duy Xuyên, Nông Sơn, La Êê, La Dêê, Nam Giang, Phước Hiệp, Hiệp Đức, Trà My, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp (TP. Đà Nẵng); Tây Trà, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây, Măng Bút, Kon Plông (Quảng Ngãi); Tây Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Trong khoảng 1-4 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục mưa rào và dông cho các khu vực kể trên và có khả năng mở rộng sang các khu vực khác của đài. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ ngập do lũ trên các sông lên nhanh:

Hà Tĩnh:

Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Phúc Trạch, Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình, Mai Hoa, Thượng Đức, Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Hải Ninh, Kỳ Khang, Cẩm Trung, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Trần Phú, Hà Huy Tập, Cẩm Bình, Thạch Xuân.

Thành phố Huế:

Phú Lộc, Hương Trà, Phú Xuân, Thuận Hóa, Quảng Điền, Hóa Châu, Kim Long, Hương Thủy, Phú Vang, Phong Dinh, Phú Hồ.

Thành phố Đà Nẵng:

Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận, Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà, Duy Xuyên, Thạnh Mỹ, Phước Trà, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Điện Bàn Tây, Nam Phước, Phường An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.

Quảng Ngãi:

Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến sáng 2/11, mưa lũ ở miền Trung đã làm 35 người chết, 5 người mất tích và 60 người bị thương. 91 nhà đổ sập, 361 nhà hư hỏng. Hiện vẫn còn hơn 16.500 nhà bị ngập, chủ yếu ở Huế gần 6.000 nhà, Hà Tĩnh hơn 5.600 nhà và Quảng Trị hơn 3.600 nhà.

Mưa lũ đã khiến hơn 5.300 ha lúa, hoa màu, 53 ha cây lâu năm, 120 ha cây hàng năm và 795 ha cây ăn quả bị ngập, thiệt hại. Hơn 42.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện vẫn còn 59 vị trí tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sá ở hầu khắp miền Trung bị sạt lở, chia cắt.