Lời khai của tài xế container gây tai nạn thảm khốc ở Long An

Thứ Năm, ngày 03/01/2019 13:13 PM (GMT+7)

Khi ra trình diện, tài xế container gây tai nạn thảm khốc ở Long An nói trưa 2-1, có đến nhà người quen để dự tiệc và uống chút rượu bia.

Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu cùng tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) về Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Các cơ quan chức năng thăm hỏi nạn nhân gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, khi ra trình diện, tài xế Hiếu khai nguyên nhân là do xe mất thắng. Cụ thể, trưa ngày 2-1, Hiếu có đến nhà người quen để dự tiệc và uống chút rượu bia, sau đó đi nhà máy xay xát ở TP Tân An để điều khiển container kéo rơ- móc chở gạo ở một nhà máy tại TP Tân An đi TP HCM.

Khoảng 15 giờ 30, Hiếu điều khiển phương tiện đi giao gạo, khi chạy cách ngã tư 500 m đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang đỏ, phía trước rất nhiều xe máy và xe tải dừng chờ. Dù giảm dần tốc độ để đi vào làn ô tô nhưng xe cứ lao đi thẳng vào dòng phương tiện xe máy đang đậu chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, khi xem clip khoảnh khắc xe container gây tai nạn, một CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang nhận định khó có thể xe mất thắng. Vị CSGT này phân tích:

"Khi xe container chạy từ xa nhận thấy rất rõ là làn 1 đã có hai xe ô tô, một xe tải và một xe bồn đang đậu chờ đèn xanh, phía làn trong có hàng chục xe gắn máy. Từ xa xe container chạy làn 1 vượt qua xe màu vàng đâm thẳng làn 2 dành cho xe gắn máy và không có bất kỳ động thái nào thắng xe. Nếu tài xế cho là mất thắng thì phải chọn phương án cho xe lao vào phần sau xe màu vàng hoặc là cho đầu xe vào phần sau xe bồn đang đậu làn 1, vì tài xế biết rõ lane trong đó có rất nhiều xe gắn máy nên tông thẳng vào là bị khởi tố hành vi giết người. Nếu tài xế tông phần sau các xe tải chỉ thương vong một mình tài xế thôi".

Trong khi đó, trước đó một nguồn tin cho hay tài xế sau khi ra trình diện được đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tài xế Phạm Thành Hiếu dương tính với heroin trong nước tiểu. Ngoài ra, trong máu tài xế cũng dương tính với nồng độ cồn. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng còn làm thêm xét nghiệm ở cơ quan cấp trung ương để đối chiếu kết quả xét nghiệm ban đầu.

Như đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 2-1, xe container BKS 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP HCM, đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã tông nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ. Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng), làm hư hỏng 21 xe máy.