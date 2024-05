Lời khai bất ngờ tại tòa của tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn làm 5 người chết

Sáng 16-5, TAND huyện Định Quán (Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Lê Dương (33 tuổi, phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) và Hoàng Văn Tính (38 tuổi, tài xế lái xe khách gây tai nạn), trong vụ tai nạn giao thông của nhà xe Thành Bưởi làm 5 người chết.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Văn Tính cho biết có hợp đồng lao động với công ty TNHH Thành Bưởi, có giấy phép lái xe hạng E, lái xe khách mang biển số 50F-004.83 chở 34 chỗ hành khách từ TP.HCM đi Đà Lạt vào đêm ngày 29- 9- 2023, khi đi có lệnh vận chuyển của công ty.

"Khi nhận xe và xuất phát xe từ TP.HCM đi Đà Lạt, nhân viên quản lý của công ty Thành Bưởi không kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra giấy phép lái xe", Tính khai.

Tài xế xe, bị cáo Hoàng Văn Tính khai tại toà. Ảnh: VŨ HỘI

Cũng theo bị cáo Tính, trước khi xảy ra tại nạn giao thông, bị cáo không biết xe chạy tốc độ bao nhiêu vì trời mưa hơi tối. Xe tải cũng nhỏ quá bị cáo không thấy nên khi đi sát xe tải bị cáo thắng nhưng vẫn tông vào đuôi xe tải.

Trả lời HĐXX về việc xét nghiệm có kết quả dương tính nồng độ cồn, bị cáo Tính khai: Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo sơ cứu được 2 người. Sau đó rời khỏi hiện trường, vô trạm dừng chân ở quốc lộ 20 mới uống rượu rồi được xe công ty chở ra cơ quan công an đầu thú.

HĐXX hỏi về giấy phép lái xe của bị cáo Tính, bị cáo cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn không có giấy phép lái xe vì đang bị công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái từ ngày 5- 8 đến ngày 5-11 vì lỗi chạy quá tốc độ theo quy định. Từ khi bị tước giấy phép lái xe công ty Thành Bưởi cũng không kiểm tra.

"Không có giấy phép lái xe sao bị cáo vẫn tiếp tục điều khiển xe công ty Thành Bưởi?", chủ toạ phiên toà hỏi. Bị cáo Tính cho rằng "do hoàn cảnh khó khăn nên bị cáo vẫn phải lái xe để kiếm tiền".

Bị cáo Lê Dương và bị cáo Hoàng Văn Tính tại toà. Ảnh: VŨ HỘI.

Một trong những chi tiết mà HĐXX hỏi bị cáo Tính để làm rõ tại tòa là sau khi xảy ra tai nạn bị cáo có gọi điện thoại cho một người tên Sơn nói về giấy phép lái xe giả và xé bỏ bằng lái đó hay không.

"Bị cáo đặt mua giấy phép lái xe giả đó ở trên mạng vào cuối năm 2022 và luôn mang theo mình. Thời gian bị công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe thật đến khi xảy ra tai nạn thì bị cáo không bị kiểm tra, xử lý", bị cáo Tính trình bày.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Dương cũng hỏi thêm, giấy phép lái xe giả của bị cáo Tính mua với mục đích gì?

Tính trình bày, mục đích mua bằng giả là vì tò mò. Tuy nhiên luật sự lập luận rằng: "Vậy sao tò mò không phải giấy tờ khác như chính minh thư, bằng cấp khác mà lại bằng lái? Sao bị cáo không xé giấy phép lái xe giả đó trước đi mà sau khi xảy ra tai nạn bị cáo mới xé bỏ, chứng tỏ bị cáo có sử dụng bằng đó?".

Bị cáo Tính khẳng định "chưa từng dùng giấy phép lái xe đó".

Khi được hỏi, những người quản lý tài xế của công ty Thành Bưởi cho biết theo quy định của công ty, khi xe xuất phát từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đi TP.HCM thì sẽ có lệnh vận chuyển, kiểm tra nồng độ cồn và giấy phép của tài xế.

Tuy nhiên, HĐXX khẳng định trong vụ việc này qua quá trình điều tra, thu thập thể hiện những người quản lý của công ty Thành Bưởi không kiểm tra giấy phép lái xe của tài xế Tính.

Bị cáo Tính cũng khai, sau khi bị tước giấy phép lái xe, công ty Thành Bưởi không hay biết và bị cáo cũng không báo lại sự việc cho lãnh đạo công ty và người quản lý. Do đó nhân viên quản lý tài xế của công ty Thành Bưởi không biết tài xế Tính bị công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái.

Bị cáo Lê Dương - Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi khai tại toà mình là người ký lệnh vận chuyển, đêm xảy ra tai nạn bị cáo không điều động cho Tính lái xe và bị cáo cũng không biết bị cáo Tính.

Như PLO đưa tin, đêm 30-9-2023, Tính lái xe khách biển số 50F-004.83 từ TP.HCM đi Đà Lạt, khi xe đang đi trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã Phú Vinh), do không giữ khoảng cách an toàn nên xe khách do Tính lái tông vào đuôi xe tải biển số 60C-345.13 chạy phía trước.

Sau va chạm, Tính đánh lái sang bên trái qua phần đường chiều ngược lại và tông vào xe khách 16 chỗ ngồi biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển đang chở khách trên xe. Cú tông mạnh làm tài xế Cảnh và 4 người chết, 4 người bị thương đều trên xe khách.

