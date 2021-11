Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19 vào tối 19-11

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 18:00 PM (GMT+7)

Tối 19-11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19 sẽ được tổ chức tại điểm cầu TP HCM và điểm cầu TP Hà Nội.

Ngày 13-11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các cơ quan liên quan về công tác phối hợp chuẩn bị Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19 vào ngày 19-11 tới đây.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu

Thông tin về Kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giao cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với TP HCM tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19, trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Thành ủy TP HCM, Thường trực Thành ủy TP Hà Nội và lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Thành ủy TP HCM ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định việc tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hi sinh vì dịch bệnh Covid-19; thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua Lễ tưởng niệm cũng khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19 sẽ được tổ chức vào tối ngày 19-11 tại điểm cầu TP HCM và điểm cầu TP Hà Nội.

Lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài Truyền hình TP HCM và các kênh, đài truyền hình khác của Trung ương và các địa phương.

Cùng với việc tổ chức Lễ tưởng niệm tại 2 điểm cầu, tại các đơn vị cấp quận, huyện của TP HCM và các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh… (nơi có nhiều người dân tử vong và có nhiều con em là cán bộ, chiến sĩ hi sinh vì dịch bệnh) có thể lựa chọn hình thức phù hợp để đồng loạt hưởng ứng chương trình do Trung ương và TP HCM tổ chức.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động tưởng niệm người dân tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh vì dịch bệnh Covid-19.

"Trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm, các cơ quan Trung ương và địa phương hạn chế các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí; đề nghị các Đài truyền hình, kênh truyền hình tạm ngừng phát các chương trình văn nghệ, giải trí và ưu tiên đồng loạt tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam về chương trình Lễ tưởng niệm"- Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/le-tuong-niem-dong-bao-tu-vong-can-bo-chien-si-hi-sinh-trong-dai-dich...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/le-tuong-niem-dong-bao-tu-vong-can-bo-chien-si-hi-sinh-trong-dai-dich-covid-19-vao-toi-19-11-20211113151107094.htm