Lê Trung Khoa sử dụng AI và Deepfake để giả mạo giọng nói, hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Lập “báo mạng” ở nước ngoài thông tin xuyên tạc

Bị cáo Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện.

Liên quan vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Lê Trung Khoa. Cùng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đồng phạm gồm Đỗ Văn Ngà (SN 1977, quê Gia Lai) và Phạm Quang Thiện (SN 1978, quê Hưng Yên).

Theo hồ sơ điều tra, Lê Trung Khoa (SN 1971, quê Thanh Hóa), quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh tại ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội.

Từ năm 2016, Khoa xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức và sinh sống tại đây. Tại Đức, Khoa thành lập và điều hành trang mạng “thoibao.de”, tự xưng là Tổng biên tập, đặt trụ sở tại Berlin.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua trang thoibao.de và các nền tảng mạng xã hội liên quan, Lê Trung Khoa đã đăng tải hàng nghìn bài viết, video có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, công kích, bôi nhọ, hạ uy tín nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc nội bộ, thổi phồng, bóp méo thông tin nhằm tạo tâm lý hoài nghi, bất ổn trong xã hội.

Không chỉ vậy, Khoa còn trả lời phỏng vấn các đài, tổ chức truyền thông nước ngoài như BBC, VOA, RFA, tham gia các buổi tọa đàm, hội luận trực tuyến với nội dung xuyên tạc về “tự do báo chí, tự do ngôn luận” tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, Lê Trung Khoa đã sử dụng công nghệ AI và Deepfake để giả mạo giọng nói, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép video, dựng nội dung sai sự thật, giật tít gây sốc nhằm câu kéo lượt xem.

Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn mới, tinh vi, đánh vào tâm lý tò mò của người dùng mạng, khiến nhiều người khó phân biệt thật – giả, từ đó vô tình tiếp tay cho việc phát tán thông tin xấu độc. Song song với việc phát tán nội dung xuyên tạc, Khoa tự xưng là “người đấu tranh”, “nạn nhân bị đàn áp”, tạo vỏ bọc nhằm kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính qua các tài khoản ngân hàng, ví điện tử ở nước ngoài. Các khoản tiền này không được công khai, minh bạch, thực chất phục vụ cho mục đích trục lợi cá nhân và duy trì hoạt động chống phá.

Kết quả điều tra cho thấy, nguồn thu chính của Lê Trung Khoa đến từ lượt truy cập, lượt xem trên các nền tảng mạng, trong đó khoảng 90% người xem đến từ Việt Nam. Lượt xem càng cao, số tiền Khoa thu được từ quảng cáo, tài trợ càng lớn.

Cơ quan điều tra xác định, đây chính là động lực khiến đối tượng liên tục gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt, sử dụng các thủ đoạn ngày càng cực đoan để kích động, gây chú ý dư luận. Bên cạnh đó, Khoa còn móc nối, câu kết với nhiều đối tượng phản động khác như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài… công khai tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Đồng bọn làm đớn tố cáo Lê Trung Khoa

Đồng phạm của Lê Trung Khoa là Đỗ Văn Ngà (ảnh) trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra đã viết đơn tố cáo hành vi viết bài có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước của Lê Trung Khoa.

Trong vụ án này, Đỗ Văn Ngà, một trong các đồng phạm, khi làm việc với cơ quan điều tra đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời viết đơn tố cáo hành vi chống phá của Lê Trung Khoa. Đỗ Văn Ngà cho biết, các bài viết, video trên trang thoibao.de và các kênh liên quan đều mang tính xuyên tạc, bịa đặt, không phản ánh đúng sự thật, gây tác động tiêu cực đến nhận thức của người dân.

Về vụ án này, ngày 10/12, TAND TP Hà Nội thông báo đang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Trung Khoa và 3 người khác bị truy tố về tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Lê Trung Khoa và 3 đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố theo khoản 2, Điều 117 với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù. TAND TP Hà Nội cũng đã ra quyết định sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, ở Hà Nội), hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức, cùng 3 đồng phạm.

Phiên tòa dự kiến được mở vào sáng 31/12 tới. Tòa án tiếp tục kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân: Không chuyển tiền, quyên góp hay ủng hộ cho các tài khoản, ví điện tử không rõ danh tính, không minh bạch, có hoạt động phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên không gian mạng. Luôn kiểm chứng thông tin, chỉ đóng góp cho các tổ chức, quỹ chính thống có pháp nhân rõ ràng.

Không chia sẻ, bình luận, lan truyền nội dung xuyên tạc, sai sự thật để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra. Đó là hành vi tiếp tay, tài trợ cho các hoạt động vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân rất cao, khi chuyển tiền, đối tượng có thể sử dụng để lừa đảo, mạo danh hoặc bán dữ liệu cá nhân.

Chủ động báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động kêu gọi ủng hộ bất hợp pháp hoặc dấu hiệu lừa đảo.