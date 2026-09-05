Lập trình viên XoilacTV tạo kho phim, truyện đồi trụy để hút người dùng

Thông tin được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nêu trong kết luận mới ban hành, đề nghị truy tố 74 người về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc hoặc Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Công an xác định người tổ chức các website lậu XoilacTV, CakhiaTV là Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang, Nguyễn Công Định. Cả ba đang bị cáo buộc tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Trọng Thuận bị cáo buộc 3 tội danh là Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Công an khám xét địa điểm hoạt động của XoilacTV. Ảnh: A05 Bộ Công an

Tạo riêng mục 18+ để kéo người dùng

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021, Thuận làm cho dự án 90 Phút của Nguyễn Công Định và Nguyễn Phạm Dũng. Nhiệm vụ của anh ta là lập trình, phát triển, vận hành các website phát lậu các trận thi đấu thể thao, đồng thời cải thiện hoạt động của XoilacTV, 90PhutTV, BanhkhucTV, ThapcamTV và CakeoTV.

Đầu năm 2024, Thuận nảy ra ý tưởng phát triển ứng dụng di động để kiếm tiền từ việc chia sẻ doanh thu quảng cáo và tuyển thêm một số lập trình viên. Nhóm dự kiến phát hành ứng dụng xem video trên CH Play và App Store.

Ứng dụng Monplayer sau đó ra đời, có thể trình chiếu phim, truyện tranh, thể thao dưới các định dạng mp3, mp4, m3u8 và nguồn IPTV, IPTVJSON.

Thuận tiếp tục trực tiếp lập trình website Xem.pro để tập hợp các nguồn phát có sẵn, chia nội dung thành 6 nhóm gồm thể thao, phim ảnh, Anime - phim hoạt hình, truyền hình, truyện tranh và 18+.

Với mục 18+, Thuận giao nhân viên tổng hợp nội dung từ các website phim, truyện đồi trụy như XNVN, Sextop1, VLXX. Bị can sau đó tự thu thập nguồn API từ các trang truyện tranh gốc, lập trình thành định dạng IPTVJSON để đưa lên Xem.pro.

Khi người dùng chọn một trong 6 nhóm nội dung, Xem.pro hiển thị phần "hướng dẫn sử dụng" do Thuận lập trình, yêu cầu tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play để xem.

Nhằm thu hút người cài Monplayer, website có chức năng xem trước, hiển thị ảnh màu kèm nội dung giới thiệu các video. Sau khi tải ứng dụng, người dùng có thể xem toàn bộ nội dung, kể cả mục 18+.

Theo kết luận, trong một tháng đầu năm 2026, Monplayer có gần 44.000 lượt xem. Tuy nhiên, ứng dụng vẫn trong quá trình vận hành, Thuận chưa nhận quảng cáo và chưa thu lợi từ hoạt động này.

Riêng việc lập trình cho các website khác, từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2026, Thuận được trả tổng cộng 2,4 tỷ đồng tiền lương và thưởng.

Cơ quan điều tra đánh giá việc đưa hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy lên Internet có tính chất rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý văn hóa, thuần phong mỹ tục và môi trường văn hóa, xã hội. Dữ liệu trên mạng còn có khả năng tiếp tục được sao chép, lưu trữ và phát tán.

Nguyễn Công Định - bình luận viên Batman, người sáng lập XoilacTV. Ảnh: Công an Hưng Yên

Quảng cáo web cá cược để thu lợi

Ngoài nội dung trên, cơ quan điều tra xác định các trang phát lậu bóng đá của nhóm bị can thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn thông qua quảng cáo cho những website cá cược trực tuyến như 8XBET, LU88, MAN88, HBET.

Người truy cập các trang này có thể tham gia tài xỉu, lô đề, xóc đĩa và cá độ bóng đá. Sáu người bị khởi tố về hành vi đánh bạc trên các website đều thua từ 220 đến 530 triệu đồng.

Các website cá cược 8XBET, NET88, SV88, Zbet, DEBET, One88, LU88, MAN88 và HBET là đối tác quảng cáo chung của dự án 90 Phút và CakhiaTV, được chia thành hai nhóm gồm đối tác 8XBET và đối tác quảng cáo trung gian.

Từ đầu tháng 5/2023, hai nhóm đối tác chủ động liên hệ với Nguyễn Công Định để quảng cáo trên hệ thống CakhiaTV và 90 Phút. Riêng CakhiaTV đã nhận quảng cáo cho website cá cược FB88 từ khoảng giữa năm 2022.

Theo cơ quan điều tra, những đối tác này được gọi là "nhà cái", trực tiếp tổ chức hoạt động đánh bạc cho người chơi trên các website cá cược. Định trao đổi, đàm phán về nội dung và chi phí quảng cáo qua ứng dụng Signal.

Các đối tác chỉ liên hệ qua tài khoản có tính năng ẩn danh và thanh toán bằng tiền điện tử USDT qua ví TRC20 không yêu cầu xác thực thông tin cá nhân. Do đó, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định danh tính, lai lịch những người đứng sau các website cá cược trả tiền quảng cáo cho nhóm Định.