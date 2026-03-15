Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu

Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri toàn quốc tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ sớm, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự khai mạc và tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội. Cùng tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu này có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Giang Huy

Lúc 7h15, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi phiếu và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi cử tri tại điểm bỏ phiếu và dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí. Ông bày tỏ rất phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri và chứng kiến đông đảo người dân tham gia bỏ phiếu.

Tổng Bí thư cho biết cuộc bầu cử nhằm lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch nước Lương Cường và đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ chào cờ và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tham gia bầu cử tại tổ bầu cử số 21 thuộc đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Trò chuyện với cử tri, Thủ tướng mong muốn người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc lựa chọn các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ đóng góp vào xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP HCM.

Gửi thông điệp tới cử tri cả nước, ông nói đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Các đại biểu được lựa chọn sẽ cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Ảnh: Thanh Tùng

Từ phải: Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham gia bỏ phiếu tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Ảnh: Võ Hải

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân thực hiện quyền cử tri tại điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26, khu phố Phú Thuận, phường Phú An, TP HCM. Ảnh: Thái An

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện quyền cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Tân Định, TP HCM. Ảnh: An Phương

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải tham gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng xếp hàng tại nhà sinh hoạt cộng đồng số 10, khu vực bỏ phiếu số 4, ngõ 629 phố Kim Mã để chờ thực hiện quyền cử tri.

Tổ bầu cử hướng dẫn Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng ghi phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu sân vận động Gò Công, phường Phù Liễn, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân