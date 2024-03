Làm rõ nguyên nhân bóng nổ khiến 21 học sinh tiểu học ở Trà Vinh ngộ độc khí

Ngày 22-3, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết đã điều tra, bước đầu làm rõ làm rõ nguyên nhân 21 học sinh ngộ độc khí tại Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A, xã Ngãi Xuyên.

Sự việc xảy ra sáng 20-3, khi 8 học sinh lớp 3, 4 đến cửa hàng của bà Hà Thị Cẩm Lệ, ấp Xoài Thum mua 11 quả bóng nổ, còn được gọi là bóng thối. Các em mang số bóng này vào lớp, dùng tay tác động mạnh cho quả bóng phình to để chơi dẫn đến phát nổ. Đến khoảng 7 giờ, giáo viên của trường vào lớp phát hiện 21 học sinh có biểu hiện nôn ói, nhức đầu nên đưa các em đi cấp cứu.

Số bóng nổ khiến 21 học sinh tiểu học ở Trà Vinh bị ngộ độc khí

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngãi Xuyên cùng Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện Trà Cú tiến hành kiểm tra. Kết quả xác định số học sinh này bị ngộ độc khí do hít phải khí bên trong quả bóng nổ.

Tiến hành kiểm tra cửa hàng của bà Lệ, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ 9 quả bóng nổ nhãn hiệu You Stink không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và không có phụ đề hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam.

Về tình hình sức khoẻ 21 em học sinh, sau hôm đó đã trở lại ổn định và đi học bình thường.

Công an huyện Trà Cú cho biết sẽ phối hợp các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền về tác hại của loại bóng nổ tại các trường học và trong nhân dân để biết, phòng ngừa. Song song đó sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các loại hàng hóa trẻ em thường dùng.

