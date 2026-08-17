Làm rõ clip người phụ nữ đòi tiền giữ xe, lời lẽ thô tục tại Lễ hội sầu riêng

Ngày 17/8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh và đang tiến hành lập biên bản đối với người phụ nữ xuất hiện trong clip đòi tiền giữ xe tại Lễ hội sầu riêng 2026 tại Đắk Lắk và có lời lẽ xúc phạm cán bộ Công an.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa một người phụ nữ và một người đàn ông tại khu vực diễn ra các hoạt động của Lễ hội sầu riêng 2026 ở Đắk Lắk.

Theo nội dung clip, người phụ nữ yêu cầu người đàn ông trả tiền trông giữ ô tô khi xe được đỗ sát lề đường. Người đàn ông thắc mắc và hỏi: “Đây là đường nhà bà hả?“. Người phụ nữ đáp lại: “Đây là đường tao thuê”, sau đó hai bên xảy ra tranh cãi.

Người phụ nữ xuất hiện trong clip với lời lẽ thô tục và đòi tiền giữ xe ở nơi công cộng.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người phụ nữ có nhiều lời lẽ tục tĩu, đồng thời cho rằng người đàn ông là cán bộ công an. Đoạn video sau khi được đăng tải thu hút nhiều bình luận trái chiều, trong đó không ít ý kiến cho rằng việc tự ý thu tiền trông giữ phương tiện và cách ứng xử của người phụ nữ cần được làm rõ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 13h ngày 16/8, ông H.L lái ô tô đến khu vực điểm giữ xe trên đường Nguyễn Công Trứ, đối diện cổng sau Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, để tham quan Hội chợ OCOP.

Tại đây, ông L. đỗ xe sát lề đường và xảy ra tranh cãi với một phụ nữ. Người này yêu cầu ông trả tiền trông giữ xe, nếu không thì phải đưa xe đi nơi khác.

Ông L. không đồng ý, cho rằng người phụ nữ tự tổ chức trông giữ phương tiện nhưng không xuất trình được giấy phép. Đáng chú ý, do thấy ông L. mặc áo có logo Công an nhân dân, người phụ nữ nhầm tưởng ông là cán bộ Công an. Trong quá trình tranh cãi, người này có nhiều lời lẽ xúc phạm ông L. và lực lượng Công an.

Sau đó, ông L. chủ động điều khiển ô tô rời khỏi khu vực. Toàn bộ sự việc được ông dùng điện thoại cá nhân ghi lại và đăng tải trên trang Facebook cá nhân.