Ảnh ấn tượng từ trên cao: Cầu Đuống mới vươn nhịp vòm thép bên chứng nhân lịch sử 120 năm

Toàn cảnh khúc sông Đuống với những sà lan trọng tải lớn qua lại. Cây cầu mới vươn mình cách cầu hiện hữu chừng 100 mét về phía hạ lưu, mang theo kỳ vọng mở ra không gian phát triển, khơi thông điểm nghẽn giao thông bao năm nay giữa Long Biên và Gia Lâm.

Hơn một thế kỷ tồn tại, cầu Đuống cũ đã vượt quá sức chịu đựng trước lưu lượng phương tiện ngày một tăng ở cửa ngõ phía Đông.

Dự án 1.850 tỷ đồng chia làm hai hạng mục độc lập chạy song song: cầu đường sắt (đang thi công mố trụ đỏ thẫm) và cầu đường bộ (vòm thép trắng). Thiết kế tách biệt này nhằm giải quyết triệt để tình trạng đi chung đường sắt và đường bộ của cầu cũ.

Lòng cầu hẹp khiến xe cộ luôn phải chen chân, nhích từng mét đầy mệt mỏi. Hình ảnh ùn ứ thường nhật này sẽ sớm lùi vào dĩ vãng khi dự án nghìn tỷ ngay sát bên hoàn thiện.

Trái ngược với sự già cỗi của công trình cũ, điểm nhấn kiến trúc của cầu mới là khối vòm thép vươn cao kiêu hãnh. Không chỉ gánh tải trọng, vòm thép tạo thành đường cong mềm mại vắt ngang dòng nước bạc.

Cận cảnh trên mặt sàn nhịp chính, những người thợ vẫn miệt mài bám ca. Hơn 97% khối lượng vượt sông đã xong, công trường chuyển sang giai đoạn thi công lề bộ hành, căng kéo cáp dự ứng lực và chuẩn bị thảm bê tông nhựa.

Nhìn từ thân vòm thép xuống, từng bó vật tư, sắt thép vẫn nằm ngổn ngang chờ lắp đặt. Nhịp độ công trường không có dấu hiệu hạ nhiệt sau mốc hợp long cuối tháng 9.

Hai cầu cũ mới nhìn vào phía Gia Lâm

Máy móc thiết bị và các cần cẩu tháp vẫn đang vươn cao hoạt động hết công suất. Mỗi nhịp cẩu nhấc lên là một mảnh ghép của dải lụa thép dần được hoàn thiện.

Phía dưới chân cầu cũ, mố trụ bằng bê tông của hạng mục cầu đường sắt mới đã thành hình, nhịp thép đỏ đang chờ ngày lao phóng nối liền hai bờ.

Nhịp cầu dẫn đang được thi công khẩn trương

Hình ảnh ấn tượng về cầu Đuống mới sắp hoàn thành...