Kỷ luật một loạt lãnh đạo sở, bệnh viện 2 tỉnh liên quan đến mua thiết bị y tế và Việt Á

Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn và Sơn La vừa thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế, Công ty Việt Á.

Uỷ Ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Văn phòng Sở Y tế nhiệm kỳ 2017-2020 và các đảng viên vi phạm có liên quan.

Theo đó, thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Chi bộ Văn phòng Sở Y tế nhiệm kỳ 2017-2020, thuộc Đảng bộ Sở Y tế Lạng Sơn. Chi bộ Văn phòng Sở Y tế nhiệm kỳ 2017-2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, giáo dục đảng viên, thiếu kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến đấu thầu mua sắm tập trung thiết bị y tế đợt 2 năm 2018, để nhiều đảng viên trong chi bộ vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó có đảng viên vi phạm pháp luật về đấu thầu bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vi phạm của Chi bộ Văn phòng Sở Y tế nhiệm kỳ 2017-2020 làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan; gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Hoàng Lộc, đảng viên, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế Lạng Sơn. Ông Trần Hoàng Lộc đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu, kiểm tra, rà soát, tổng hợp, thẩm định nhu cầu, điều kiện mua sắm của các đơn vị; một số thiết bị y tế được mua sắm không phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế về nguồn nhân lực của cơ sở y tế dẫn đến thiết bị y tế chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí tài sản Nhà nước; tiết lộ tài liệu, thông tin về đấu thầu cho nhà thầu, Sở Y tế phát hành hồ sơ mời thầu, gói thầu mua sắm tập trung thiết bị y tế đợt 2 năm 2018.

Hành vi của ông Trần Hoàng Lộc là nguyên nhân chính dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền gần 9 tỉ đồng; ngày 24-11-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 55, Quyết định số 168 khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can số 34 để tạm giam đối với Trần Hoàng Lộc về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Còn tại tỉnh Sơn La, UBKT Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa Khoa tỉnh và kỷ luật một số đảng viên liên quan đến Công ty Việt Á.

UBKT Tỉnh ủy Sơn La đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các ông: Đỗ Xuân Thụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Lò Văn Nhay, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện. Khai trừ ra khỏi Đảng Lò Văn Chiến, Chi ủy viên, Trưởng khoa Dược Bệnh viện.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Sơn La cũng quyết định thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên bằng hình thức Khiển trách.

Đối với các đảng viên liên quan có vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách các ông: Đào Quý Vinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên; Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên; Vì Duy Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên.

