Bộ Công an bác bỏ thông tin ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn tử vong

Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn hiện có tâm lý ổn định, các thông tin về hai người này tử vong là không chính xác.

Chiều 30-6, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), đã thông tin một số nội dung liên quan đến quá trình điều tra một số vụ án, trong đó có vụ Việt Á.

Lãnh đạo C03 cũng bác bỏ tin đồn về việc bị ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tử vong trong trại tạm giam và khẳng định, hiện nay tâm lý và tâm trạng của các bị can đang bình thường.

Lãnh đạo C03 khẳng định những thông tin đó hoàn toàn không chính xác, không có "câu chuyện tự tử". Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nói cơ quan điều tra rất bức xúc trước thông tin thất thiệt này.

Trước đó vào ngày 7-6, ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, do liên quan đến vụ Việt Á.

Trước khi bị bắt, Quốc hội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu khóa XV, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long. Trước đó, trong cuộc họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Long bị khai trừ khỏi Đảng.

Đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, giữa tháng 12-2021, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn.

Ông Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222, đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Sai phạm của ông Tuấn được xác định liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

