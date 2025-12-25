Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Chiều 24/12, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được trong năm 2025; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo của KTNN cho thấy, kế hoạch kiểm toán năm 2025 gồm 116 nhiệm vụ, giảm 5 nhiệm vụ so với năm 2024, song vẫn bảo đảm độ bao phủ cao. Trong đó, KTNN thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 34 bộ, cơ quan Trung ương, đạt 90% số đầu mối; kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương tại 57/63 địa phương, đạt 90%.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, kiểm toán chuyên đề và kiểm toán hoạt động chiếm 27% tổng số nhiệm vụ, tiếp tục tăng so với những năm trước, thể hiện sự chuyển dịch rõ nét về trọng tâm và cách tiếp cận kiểm toán.

Tính đến ngày 30/11/2025, KTNN đã triển khai 165 đoàn kiểm toán, xét duyệt 205 dự thảo báo cáo kiểm toán và phát hành 180 báo cáo kiểm toán.

Qua kiểm toán, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 37.345 tỷ đồng và trên 125,4 triệu USD; trong đó kiến nghị tăng thu Ngân sách Nhà nước 4.242 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 16.603 tỷ đồng và 108,9 triệu USD; kiến nghị xử lý khác 16.500 tỷ đồng và trên 16,5 triệu USD…

Đến ngày 30/11/2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính và kiến nghị khác đạt 82,9%, cao hơn cùng kỳ năm trước; phần lớn các kiến nghị tồn đọng đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Cũng trong năm này, KTNN rà soát, báo cáo danh sách 645 dự án chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng, chậm triển khai; phát hiện 3 dự án có dấu hiệu lãng phí.

Đặc biệt, KTNN đã chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; cung cấp 624 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, KTNN và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Năm 2026, KTNN sẽ tổ chức xây dựng và thực hiện chất lượng, hiệu quả Kế hoạch kiểm toán với 129 nhiệm vụ. Đặc biệt, KTNN sẽ thực hiện 36 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó có những chuyên đề quy mô lớn, phạm vi rộng về y tế; thuế giá trị gia tăng; việc quản lý, sử dụng vốn đầu công giai đoạn 2021-2025 của một số tỉnh, thành phố...