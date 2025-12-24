Công an xuất hiện tại trụ sở công ty dược phẩm ở Khánh Hòa

Tối 24/12, trao đổi PV Báo VietNamNet, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều tối cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, làm việc tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa (KHAPHARCO) ở đường Thống Nhất (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trụ sở doanh nghiệp nằm ở khu vực trung tâm phường Nha Trang, gồm hai căn nhà liền kề, trong đó một căn là trụ sở làm việc, căn còn lại là quầy bán dược phẩm.

Thời điểm công an có mặt, trụ sở làm việc được đóng cửa, trong khi quầy bán dược phẩm vẫn hoạt động bình thường.

Trụ sở KHAPHARCO trên đường Thống Nhất, phường Nha Trang. Ảnh: X.N

Theo tìm hiểu, việc lực lượng chức năng xuất hiện và làm việc tại KHAPHARCO do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

KHAPHARCO tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 1987. Đến năm 2004, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần. Trải qua hơn 20 năm phát triển, KHAPHARCO trở thành một trong những doanh nghiệp có vị thế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.