Kiểm soát chặt tàu du lịch Crystal Symphony chuẩn bị cập cảng TP.HCM

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 00:30 AM (GMT+7)

Chiều tối 21/2, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi UBND TP về việc tàu du lịch quốc tế Crystal Symphony đi từ Mỹ đến khu vực châu Á (đảo Guam, Philippines, Singapore) sẽ cập cảng Sài Gòn - Hiệp Phước vào ngày 22/2.

Tàu Crystal Symphony sẽ cập cảng TP.HCM vào sáng 22/2

Theo đó, tàu Crystal Symphony khởi hành từ San Francisco (Mỹ) đi qua các nước châu Mỹ đến khu vực châu Á (đảo Guam, Philippines, Singapore) sẽ đến TP.HCM trong các ngày 22, 23, 24/2. Tàu có 682 người gồm 145 du khách, 536 thủy thủ đoàn, dự kiến cập cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) lúc 8h30 ngày 22/2 và rời cảng lúc 15h ngày 24/2.

Tại TP.HCM, đoàn du lịch sẽ tham quan Bảo tàng Lịch sử thành phố, chùa Bà Thiên hậu, chợ Bến Thành, Bưu điện thành phố, sơn mài Minh Phương. Ngày 24/2 đoàn sẽ đi Mekong Delta - Củ Chi. Đến thời điểm này, theo báo cáo của Sở Du lịch và chi nhánh Công ty TNHH TM&DL Tân Hồng chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh trên tàu.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, trên tàu có đội ngũ chuyên môn y tế thực hiện việc kiểm tra sức khỏe như đo thân nhiệt từng du khách hàng ngày, khi lên xuống tàu, thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm và có phương án cách ly trong trường hợp có khách nhiễm bệnh.

Ngoài 145 hành khách sẽ rời tàu lên đất liền tham quan du lịch, 529 thuyền viên được Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cấp thẻ lên bờ, trừ 7 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc không được cấp phép.

Sở Du lịch đã đề xuất với UBND TP cho phép tàu cập cảng TP.HCM, Sở Y tế cũng đồng thuận với đề xuất của Sở Du lịch và triển khai các biện pháp phòng chống dịch virus Corona (Covid-19). Khi tàu cập cảng TP.HCM, Cảng vụ hàng hải, Công an Biên phòng, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đảm bảo các biện pháp an ninh, an toàn theo quy định; triển khai các phương án ứng phó cụ thể với từng tình huống.

Công ty du lịch phải cam kết thực hiện các biện pháp giám sát sức khỏe của hành khách, trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay cho khách, yêu cầu khách tuân thủ các biện pháp phòng ngừa của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế.

Đối với thủy thủ đoàn rời tàu vào đất liền tham quan, khi lên xuống tàu đều phải kiểm tra thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, báo cáo thông tin hàng ngày về tình hình sức khỏe của các thuyền viên, địa điểm mua sắm, tài xế xe,…

