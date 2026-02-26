Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì nên làm gì để “xin vía” may mắn?

Vào ngày vía Thần Tài - là mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, nhiều người dân ở nước ta thích mua vàng (có thể chỉ mua lượng ít) để mong một năm may mắn, tài lộc, công việc hanh thông. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính hoặc thời gian để mua vàng đúng ngày này. Vậy nếu không mua được vàng vào ngày Thần Tài thì liệu có “mất vía” may mắn?

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần gắn với tiền bạc, kinh doanh và sự sung túc. Việc mua vàng chỉ là thói quen của một số người, phần để có tâm lý tích cực, phần để tượng trưng cho việc tích lũy của cải đầu năm. Tức là không có điều mặc định nào là cứ mua vàng vào ngày Thần Tài thì “có lộc”, còn không mua thì ngược lại.

Mà thực tế, trong niềm tin từ ngày xưa, có những hành động nhỏ cũng được xem là cách “giữ lộc”.

Nhiều người thích mua vàng vào ngày vía Thần Tài để "lấy vía" may mắn, tài lộc. Ảnh minh họa: TPO.

Chẳng hạn, một số người lớn tuổi tin rằng việc khâu lại một chiếc cúc áo bị lỏng trong ngày vía Thần Tài là tượng trưng cho việc “khâu” lại tài lộc, tránh để của cải thất thoát. Có những người thì nhắc con cháu đổ đầy thùng gạo, hũ muối trong bếp, coi đó là dấu hiệu của sự sung túc, nên việc này cũng được coi là hành động “lấy may”. Những việc này đơn giản, không đòi hỏi nhiều công sức và tiền bạc nhưng đều mang ý nghĩa tích cực, hướng tới cuộc sống no ấm nhờ chính sự chăm lo của con người.

Ngoài ra, cũng có niềm tin rằng không nhất thiết phải mua vàng mà có thể mua một món đồ (trang sức nhỏ, túi…), coi như “lì xì” cho bản thân để có một năm may mắn. Hoặc cũng có thể gửi một khoản tiền tiết kiệm trong khả năng cho phép, như vậy cũng được coi là cách tích lũy đầu năm, “gây dựng tài lộc”.

Để dành một khoản tiền nhỏ hoặc lên kế hoạch chi tiêu vào ngày vía Thần Tài cũng là những hành động có ý nghĩa tượng trưng tích cực. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Tóm lại, có thể hiểu đơn giản ngày vía Thần Tài là thời điểm mà con người ước mong về sự sung túc, may mắn; việc mua vàng chỉ có tính tượng trưng, coi như một động lực đầu năm. Còn để có sự vững chắc về tài chính, điều quan trọng vẫn là sự chủ động, biết quản lý chi tiêu và tích lũy của mỗi người.