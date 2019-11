Không khí lạnh bổ sung liên tục, rét đậm có xuất hiện ở miền Bắc?

Không khí lạnh được bổ sung liên tục với tần suất 2-3 ngày một đợt trong tuần khiến miền Bắc trời âm u, có mưa vài nơi.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 25/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Hôm nay (26/11), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

“Đợt gió mùa đông bắc lần này gây mưa ít hơn ở Bắc Bộ nhưng sẽ gây mưa vừa, mưa to ở Trung Bộ bắt đầu từ ngày 25/11 kéo dài tới ngày 30/11, một số nơi có thể sang ngày 1/12; khu vực mưa lớn nhất nhiều khả năng xảy ra từ Quảng Bình cho tới Khánh Hòa”, ông Lâm chia sẻ.

Ông Lâm cho biết thêm, đợt rét lần này được dự báo sẽ kéo dài hơn, gần như cả tuần với nền nhiệt thấp nhất về đêm khoảng 17-20 độ C. Sau đó, không khí lạnh sẽ được bổ sung liên tục, với tần suất 2-3 ngày một đợt.

Các ngày có không khí lạnh tăng cường tiếp theo bao gồm ngày 27-28/11. Đợt không khí lạnh này có độ ẩm lớn, tạo ra thời tiết âm u vào ban ngày và sẽ không có nắng hanh như những đợt gió mùa trước. Do đó, khoảng các ngày 28 và 29/11, tại Bắc Bộ sẽ có khả năng trở rét, nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 20 độ C.

Dự báo xa hơn, ông Lâm cho rằng, đến khoảng ngày 1 và 2/12 sẽ có đợt không khí lạnh tiếp theo. Đợt này sẽ khác với đợt ngày 25 và ngày 27/11 là không khí lạnh sẽ khô hơn, do đó có khả năng trong 3-5 ngày đầu tháng 12, dù nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm đáng kể, nhưng ban ngày lại có nắng nên nhiệt độ cao nhất ít thay đổi.

Các tỉnh Bắc Bộ đầu tháng 12 có thể có rét đậm về đêm chứ chưa phải rét đậm cả ngày (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C). Nhiệt độ ban đêm ở vùng đồng bằng giảm xuống dưới 15 độ C, vùng núi dưới 10 độ C, ban ngày mây ít nên trời nắng và nhiệt độ vẫn ở mức 22-25 độ C.

