Khởi tố thầy dạy lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 31/10, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Đức Hiếu (SN 1996), trú tại TDP 6, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Đức Hiếu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 23/10/2023, Hiếu điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-461.26 đi từ nhà đến dự tiệc đám cưới của người quen tại tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê. Tại đây, Hiếu uống bia với một số người bạn.

Sau khi uống bia xong, Hiếu điều khiển xe ô tô chở theo một số người bạn đến quán karaoke ở tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê để hát. Sau đó, Hiếu tiếp tục điều khiển xe đi từ quán karaoke theo đường Hồ Chí Minh quay lại đám cưới để chở thêm một người bạn khác đến hát cùng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Khi chạy đến đoạn Km 827+674 thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê thì Hiếu vừa điều khiển xe ôtô vừa sử dụng điện thoại di động nên đã va chạm vào phía sau xe đạp do ông Phan Văn Niên (SN 1965), trú tại thôn 3, xã Phú Phong điều khiển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông Phan Văn Niên bị hất lên nắp ca-pô xe ôtô do Hiếu điều khiển và kéo lê đến ngã 5, đường mòn Hồ Chí Minh. Sau đó, nạn nhân bị rơi xuống đường cách hiện trường va chạm khoảng 150m và tử vong tại chỗ.

Mặc dù biết vụ việc xảy ra nhưng Nguyễn Đức Hiếu vẫn tiếp tục điều khiển xe ôtô đến đám cưới để đón bạn, nhưng người này đã đi nhờ xe khác đến cổng UBND thị trấn Hương Khê. Hiếu tiếp tục điều khiển xe ôtô đến cổng UBND thị trấn Hương Khê chở người này đến quán karaoke, sau đó nhờ một số người bạn đến hiện trường vụ tai nạn để nắm thông tin vụ việc.

Chiếc xe được đối tượng đưa về nhà cất giấu sau khi gây tai nạn chết người.

Khi biết được nạn nhân đã tử vong, Nguyễn Đức Hiếu điều khiển xe ôtô về nhà, đỗ xe ở sân và kể cho người thân biết vụ tai nạn xảy ra rồi bỏ đi khỏi nhà. Đến khoảng 12h30 ngày hôm sau (24/10/2023), Hiếu mới đến Công an huyện Hương Khê xin đầu thú.

Được biết, Nguyễn Đức Hiếu là giáo viên dạy lái xe của một Trung tâm sát hạch, đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Còn nạn nhân Phan Văn Niên là thầy giáo dạy học tại một trường học trên địa bàn huyện Hương Khê.

