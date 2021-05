Khởi tố nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Thứ Năm, ngày 27/05/2021 19:30 PM (GMT+7)

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và thuộc cấp.

3 bị can Lê Thị Diệp Cẩm, Hồ Văn Ngon, Dư Huy Quang

Ngày 27/5, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên.

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên.

Quá trình điều tra, ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên quy định tại Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Che giấu tội phạm”, đối với 3 bị can.

Các bị can bị khởi tố gồm Hồ Văn Ngon (SN 1955, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên); Dư Huy Quang (SN 1974, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện là Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh); Lê Thị Diệp Cẩm (SN 1981, Phó Trưởng phòng Nhân sự hành chính Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp tố tụng đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-nguyen-pho-tong-giam-doc-tong-cong-ty-nong-nghiep-sai-gon-502021275193...Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-nguyen-pho-tong-giam-doc-tong-cong-ty-nong-nghiep-sai-gon-50202127519313348.htm