Khi nào đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở miền Bắc kết thúc?

Thứ Tư, ngày 02/01/2019 01:00 AM (GMT+7)

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa.

Rét đậm, rét hại khiến băng giá xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc. Ảnh Lê Việt Hùng.

Từ ngày 28/12/2018, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh cực mạnh. Nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, có nơi xuống âm độ C khiến băng giá phủ trắng nhiều nơi. Đây là đợt rét khốc liệt nhất ở miền Bắc từ đầu mùa đông 2018 đến nay.

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) đánh giá, đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở miền Bắc là một trong những đợt rét mạnh nhất của mùa đông trong vòng 10 năm trở lại đây.

Ghi nhận nhiệt độ vào 7h sáng nay (1/1/2019), thấp nhất vẫn là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống còn 0,4 độ C và băng giá xuất hiện nhiều. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp khu vực này xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại đây trong đợt rét này là -1,1 độ C vào sáng 31/12/2018.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm nay (1/1), không khí lạnh mạnh vẫn tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019 tức còn khoảng 3 ngày nữa; ở vùng núi cao Bắc Bộ vẫn cần đề phòng băng giá, giữ ấm cho người và gia súc.

Thời tiết Hà Nội từ nay đến khoảng ngày 4/1/2019 trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay (1/1) phổ biến 8-10 độ C.

Tại miền Trung hôm nay (1/1), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa; một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 45mm, Qui Nhơn (Bình Định) 47mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 46mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 37mm...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 4/1 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 150mm/24giờ.

Từ ngày 2-4/1, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 1 (Pabuk) nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ cũng bắt đầu có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40-80mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (70-150mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150-200mm/đợt). Cần đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, riêng vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) do ảnh hưởng kết hợp với rìa phía Bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.