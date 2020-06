Khám nhà 1 cựu đảng ủy viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 15:27 PM (GMT+7)

Công an khám nhà ông Huỳnh Phước Long (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17-6, đại diện UBND phường 4 (quận Tân Bình, TP.HCM), xác nhận sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đến nhà ông Huỳnh Phước Long, cựu trưởng Phòng quản lý - đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy thực hiện việc khám xét.

Theo người này, sáng cùng ngày, công an TP.HCM đã mời công an khu vực và những người liên quan tới để chứng kiến việc khám xét. “Việc khám xét diễn ra trong khoảng hơn một giờ đồng hồ. Theo tôi được biết thì công an chưa thu giữ gì” – người này nói.

Một người đàn ông sống tại căn nhà ông Long trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) cũng xác nhận sáng cùng ngày, công an đã tới khám nhà. Tuy nhiên người này không cung cấp thêm gì khi biết chúng tôi là phóng viên.

Trước đó, ông Huỳnh Phước Long Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư - Kinh doanh vốn đã bị cảnh cáo, cho thôi chức.

Theo kết luận của UBKT Thành ủy TP.HCM, các lãnh đạo Văn phòng Thành ủy này được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố nhưng chưa thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khi thẩm định, tham mưu đề xuất chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè...

