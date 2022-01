Kể chuyện ngoại giao vắc-xin

Áp lực, căng thẳng Công tác "ngoại giao vắc-xin" không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà các sứ quán đã gặp không ít khó khăn, căng thẳng trong quá trình vận động, triển khai. Thứ nhất, đó là áp lực chạy đua với thời gian, thúc đẩy để mang được các liều vắc-xin về Việt Nam sớm nhất, với số lượng nhiều nhất có thể trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Việt Nam bùng phát mạnh kể từ tháng 5-2021. Thứ hai, đó là yêu cầu phải phân tích và đánh giá đúng tình hình, hiệu quả vắc-xin để có kiến nghị phù hợp về chủng loại và số lượng mua. Thứ ba, trong nửa đầu năm 2021, Việt Nam vẫn là một trong những nước có tỉ lệ tiêm chủng thấp do kiểm soát tốt dịch bệnh nên không được nằm trong danh sách ưu tiên phân phối vắc-xin của Anh và một vài nước khác. Thứ tư, trong thời gian đầu, các nước cùng khó khăn, khan hiếm nguồn cung, nhiều nước đã đặt mua vắc-xin từ sớm nên đều đẩy mạnh vận động chính phủ và các đối tác sớm giao hàng. Thứ năm, chính phủ Anh cũng như các đối tác đều cam kết viện trợ vắc-xin qua kênh COVAX, bảo đảm minh bạch trong việc phân phối nên việc Việt Nam vận động để sớm có được vắc-xin cung ứng trong nước là điều hết sức tế nhị. "Có thể nói, chưa bao giờ quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh tốt đẹp như hiện nay. Sự hỗ trợ của chính phủ Anh là minh chứng cho mối quan hệ "Đối tác chiến lược" đang phát triển tốt đẹp, mang ý nghĩa bao trùm giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong hơn 10 năm qua, đồng thời thể hiện quyết tâm của Chính phủ hai nước cùng đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên toàn cầu trên tinh thần "Không một ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn" - Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.