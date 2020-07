Jackpot hơn 91 tỷ đồng: Trở thành nữ tỷ phú khi trên đường về thăm nhà

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 10:18 AM (GMT+7)

Trong lần về quê, người phụ nữ ghé điểm bán Vietlott ở Long An mua vé số và may mắn là một trong hai chủ nhân của Jackpot hơn 91 tỷ đồng.

Chị H. và chị N. tại buổi nhận giải

Ngày 8/7, Vietlott đã tổ chức lễ trao giải cho 2 nữ khách hàng trúng giải Jackpot sản phẩm xổ số Mega 6/45 tại kỳ quay 601 trị giá hơn 91 tỷ đồng. Theo đó, chị H. và chị N. mỗi người lĩnh hơn 45,6 tỷ đồng.

Trước đó, chi nhánh TP.HCM và chi nhánh Cần Thơ (thuộc Vietlott) lần lượt tiếp nhận các vé của chị H và chị N. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật cùng hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định 2 chiếc vé có chứa bộ số 04 - 12 - 17 - 19 - 32 – 45 đã trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45. Đây là Jackpot mới nhất của Mega 6/45 tìm được chủ nhân sau 27 kỳ quay vô chủ liên tiếp kéo dài trong gần 3 tháng qua.

Như vậy, chia đôi, chủ nhân của mỗi tấm vé đã trúng hơn 45 tỉ đồng trước thuế. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 4,5 tỉ đồng theo quy định, mỗi người sẽ thực nhận gần 41 tỉ đồng.

Tại buổi trao giải, chị H. cho biết, chiều 19/6 khi đưa con đi học về, chị đã ghé điểm bán Vietlott mua mấy tờ vé số. “Đến tối cùng ngày, tôi vui mừng khi biết một trong những vé mình mua đã trúng giải Jackpot. Lúc đó, tôi rất mừng nhưng sợ vé của mình bị nhầm nên nhờ người thân dò đi dò lại nhiều lần và kết quả là tôi đã may mắn là một trong hai chủ nhân trúng giải Jackpot hơn 91 tỷ đồng tại kỳ quay này ”, chị H. chia sẻ.

2 chiếc vé có chứa bộ số 04 - 12 - 17 - 19 - 32 – 45 đã trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45.

Trong khi đó, chị N. cho hay chị quê ở Long An nhưng làm việc ở TP.HCM: “Chiều 19/6, trên đường về thăm gia đình, tôi đã ghé điểm bán Vietlott ở Long An mua vài tờ vé số và đều do máy tự chọn. Đến tối cùng ngày, sau khi dò vé, tôi và chồng vui mừng khi biết mình đã là 1 trong 2 chủ nhân trúng giải Jackpot hơn 91 tỷ”.

Cũng tại buổi trao giải, chị N. đã trích một phần tiền trúng giải của mình tặng 2 căn nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Cả chị H. và chị N. đều cho biết, thời điểm mua vé Vietlott trúng giải Jackpot hơn 91 tỷ đồng của hai chị đều mua rất sát so với thời điểm mở thưởng.

Nguồn: http://danviet.vn/jackpot-hon-91-ty-dong-tro-thanh-nu-ty-phu-khi-tren-duong-ve-tham-nha-50202087...Nguồn: http://danviet.vn/jackpot-hon-91-ty-dong-tro-thanh-nu-ty-phu-khi-tren-duong-ve-tham-nha-5020208710191723.htm