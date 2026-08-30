Hơn 1km Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy lộ diện, hướng đến thông xe dịp 10/10

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy, Hà Nội, dài 1.130m, mặt cắt ngang 50m. Sau thời gian gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, công trường hiện được tổ chức thi công thần tốc trên cả hai đoạn tuyến.

Đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy được chia thành hai đoạn để triển khai thi công do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đoạn thứ nhất dài 420m, từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng. Đoạn thứ hai dài 710m, từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ.

Trong hai đoạn, tuyến từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ được thi công trước. Đến nay, đoạn đường dài 710m đã đạt hơn 70% khối lượng.

Tại công trường, công nhân đang tập trung hoàn thiện phần mặt đường. Nhiều vị trí hiện rõ nền và hướng tuyến, trong khi các hạng mục còn lại tiếp tục được triển khai.

Theo kế hoạch, đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ dự kiến cơ bản hoàn thành vào giữa tháng 9/2026.

Cách đó không xa, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng cũng đang được nhà thầu tổ chức thi công với nhiều mũi.

Theo đai diện đơn vị tư vấn giám sát công trình, nhà thầu đang bố trí 4 mũi thi công, với khoảng 50 công nhân cùng máy móc làm việc trên toàn tuyến.

Máy móc đang được huy động để san nền, thi công cống thoát nước và các hạng mục liên quan. Trên công trường, công nhân cũng đang gia công, thi công các cấu kiện dầm sắt phục vụ dự án.

Theo kế hoạch, đoạn Vành đai 2,5 dài 1.130m qua địa bàn phường Cầu Giấy dự kiến thông xe vào dịp 10/10/2026.

Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 19,64km, bắt đầu từ khu đô thị Ciputra và kết nối tới nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường đi qua nhiều khu vực của Hà Nội và được chia thành 13 đoạn để đầu tư.

Khi toàn tuyến được khép kín, Vành đai 2,5 sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu, đặc biệt là Vành đai 2 và Vành đai 3. Tuyến đường cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Hà Nội, mở thêm các kết nối giữa những khu vực đô thị và tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ dọc tuyến.