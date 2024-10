Học sinh bật khóc khi CSGT vào tận trường kiểm tra xe máy

Ngày 18-10, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính học sinh vi phạm trên đường Võ Văn Ngân.

Khoảng 7 giờ, CSGT đã dừng xe của một học sinh nam, mặc đồng phục của một trường THPT ở TP Thủ Đức để kiểm tra hành chính.

Nam sinh bị kiểm tra là N.D.K (16 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), chạy xe điện chở bạn đến trường song cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT kiểm tra, K. không xuất trình được giấy đăng ký xe. Với lỗi vi phạm này, nam sinh này bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện.

"Gia đình nói đi xe điện thì không cần mũ bảo hiểm nên em đã không biết" - K. nói.

5 phút sau, tổ công tác cũng phát hiện N.V.M.Q (17 tuổi) chạy xe máy 50 phân khối đến trường chở một học sinh khác không đội mũ bảo hiểm. Lập tức CSGT cho dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Trong lúc làm việc, Q. nói lúc gần đến trường, bạn có xin đi nhờ nên em chở, không ngờ bị CSGT xử lý.

Cũng ngày 18-10, Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM), Công an phường Bình Thọ và Công an phường Liên Chiểu đã kiểm tra một số bãi xe ở trường học trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại bãi giữ xe cho học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân.

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, CSGT đã kiểm tra khoảng 800 phương tiện, phát hiện 11 trường hợp xe máy trên 50 phân khối.

Lúc lập biên bản vi vi phạm hành chính, em D. (học sinh lớp 12) đã bật khóc, năn nỉ lực lượng chức năng.

D. nói chạy xe máy của mẹ đến trường, biết sai nhưng nếu bị lập biên bản, sợ nhà trường sẽ hạ hạnh kiểm, khi đó sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện 84 xe mô tô, xe máy điện trên 50 phân khối.

Lực lượng chức năng phân loại các xe máy trên 50 phân khối.

Đáng nói, có nhiều trường hợp học sinh đã nhờ người có giấy phép lái xe vào trường nhận xe hoặc học sinh có giấy phép nhận xe giúp. Tuy nhiên trước đó, CSGT đã mật phục ghi hình nên có đầy đủ chứng cứ để xác định người điều khiển.

Sau khoảng 3 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ 54 phương tiện, trong đó có 1 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả.

Theo quy định, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng. Ngoài ra, người giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe cũng bị phạt tiền từ 800.000 đến 2 triệu đồng.

