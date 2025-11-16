Hồ chứa thủy điện lớn nhất TP Huế tăng mức xả nước 1.500 m3/s

Chiều 16-11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế ký lệnh vận hành, yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa để ứng phó với mưa lũ, bắt đầu từ 16 giờ cùng ngày.

Hồ chứa Thủy điện lớn nhất TP Huế tăng mức điều tiết nước đến 1.500 m3/s từ 16 giờ chiều 16-11. Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu Thủy điện Hương Điền điều chỉnh tăng dần lưu lượng vận hành qua tuabin và tràn, tránh đột biến, với lưu lượng điều tiết nước dao động từ 800 m3/s đến 1.500 m3/s. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng xả là từ 16 giờ 00 phút ngày 16-11-2025.

Lý do của việc tăng xả lũ là do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo khu vực TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to.

Theo báo cáo, lúc 13 giờ 30 phút ngày 16-11, lưu lượng nước về hồ Hương Điền đã lên đến 1.321 m3/s, lượng nước về hạ du là 522 m3/s.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo (bật còi hụ, phát loa thanh) ngay cho vùng hạ du.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước tại trạm Phú Ốc; Thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.

Sở cũng yêu cầu các xã, phường vùng hạ du nghiêm cấm mọi hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông; tổ chức thông báo, cảnh báo cho người dân để chủ động phòng tránh.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn TP Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với gió đông, từ ngày 15 đến 19-11, TP Huế sẽ có một đợt mưa rất to trên diện rộng.

Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 200-450 mm, vùng núi 300-600 mm, có nơi trên 800 mm. Đợt mưa này tập trung cường độ mạnh nhất vào hai ngày 17 và 18-11.