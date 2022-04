Hình ảnh Hà Nội đồng loạt triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ

Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 950.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12. Sáng nay 17/4, quận Hai Bà Trưng đã triển khai tiêm cho học sinh tại một số trường: THCS Lê Ngọc Hân, THCS Nguyễn Trãi và THCS Nguyễn Tri Phương.

Sáng nay,tại trường THCS Lê Ngọc Hân học sinh lớp 6 của trường đến tiêm vắc xin Modena

Tại cổng trường đã bố trí bảng sơ đồ phòng tiêm vắc xin cho phụ huynh học sinh được biết

Học sinh đủ điều kiện tiêm đợt này là các em học sinh lớp 6 (từ 11 tuổi đến 11 tuổi 10 tháng tính theo sinh nhật), không mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 và đã khỏi trên ba tháng

Vắc xin được sử dụng tiêm cho trẻ là vắc xin Moderna (tiêm với liều lượng là 0,25ml/trẻ). 28 ngày sau, trẻ sẽ được tiêm mũi 2.Trong ảnh: Học sinh được nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Khuê trường THCS Lê Ngọc Hân (Q.Hai Bà Trưng), cho biết: “nhà trường đã bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều từ tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, đội phản ứng nhanh, xe cấp cứu...trong hôm nay nhà trường tiêm cho khoảng 500 em học sinh trong toàn quận”

Trước đó, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã có Quyết định số 325/QĐ-VSDTTƯ về việc phân bổ 921.600 liều vắc xin Moderna phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ Australia viện trợ.

Vắc xin Moderna phân bổ đợt này được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ 11 tuổi (lớp 6) với liều lượng 0,25ml mỗi trẻ. Trường hợp trẻ đủ 12 tuổi sẽ tiêm liều 0,5ml theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Trước khi tiêm, nhân viên y tế thông báo cho các em học sinh được biết loại vắc xin được tiêm và hạn sử dụng

Chị Hà (ở Khâm Thiên) bày tỏ sự an tâm vì con được tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, bảo đảm an toàn khi trở lại trường học trực tiếp. "Thời gian qua, tôi nhận thấy hiệu quả của vắc xin trong phòng chống COVID-19 nên càng vững tâm. Lúc đầu cũng hơi lo lắng nhưng gia đình cũng đã trấn an để bé không lo sợ khi tiêm" Chị Hà nói.

Học sinh ngồi chờ đến lượt tiêm vắc xin

Khoảng 9h, một số học sinh đầu tiên đã tiêm xong. Ngồi ở khu vực theo dõi sau tiêm, em Vũ Bảo.A , lớp 6A4, cho biết: " lúc đầu em nghe nói đến tiêm là sợ vì em sợ kim tiêm. Nhưng tiêm xong em không thấy đau lắm, các cô bác sĩ cũngtiêm nhẹ nhàng".

Tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Trãi(quận Ba Đình) học sinh lớp 6 trước khi tiêm cũng được nhân viên y tế khám sàng lọc và đo thân nhiệt

Tại điểm tiên trường THCS Nguyễn Trãi trong sáng nay tiêm cho 150 học sinh

Học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương tiêm vắc xin Modena vào sáng nay 17/4

