Gần 200 trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đầu tiên ở Việt Nam tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Thứ Năm, ngày 14/04/2022 10:58 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngay sau lễ phát động chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVD-19 cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi sáng 14/4, gần 200 học sinh khối lớp 6 của trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là những trẻ đầu tiên của Việt Nam tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trong độ tuổi này.

Sáng 14/4, Bộ Y tế phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tuần lễ tiêm chủng năm 2022" và phát động chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVD-19 cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi ngay sau lễ phát động.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2022 Ảnh: Minh Thư

Tuần lễ tiêm chủng "Immunization week" là sáng kiến của Tổ chức Y tế thế giới về bảo vệ cuộc sống bằng vắc-xin phòng bệnh thông qua tiêm chủng được thực hiện rộng rãi từ năm 2011. "Tuần lễ tiêm chủng" năm nay do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động với chủ đề "Vắc-xin mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người" (long life for all)".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, bà Lesley Miler- Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh dự và phát biểu tại buổi lễ phát động.

"Sự kiện này là một trong số các hoạt động nhằm mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều được tiêm chủng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đối với hoạt động tiêm chủng phòng bệnh, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động, tự giác thực hiện tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch"- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh tại buổi phát động.

Với tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao cho nhóm đối tượng, lứa tuổi có nguy cơ cao, Việt Nam đủ điều kiện để tiếp tục mở rộng đối tượng tiêm chủng và triển khai tiêm chủng cho các nhóm đối tượng khác bao gồm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2022.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cũng nêu rõ: Việc duy trì, tăng cường công tác tiêm chủng các vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng, trước tiên để bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em trong tình hình dịch COVID-19, góp phần giảm mắc bệnh cho trẻ em và giảm lây truyền giữa các thế hệ trong gia đình và các giáo viên, học sinh tại trường học. Tiêm cho trẻ em cũng giúp thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Lọ vắc-xin phòng COVID-19 Moderna được nhân viên y tế lấy ra từ thùng bảo quản để chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi tại trường THCS Trần Quốc Toản Ảnh: Thái Bình

Tiêm chủng là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân và là trách nhiệm đối với cộng đồng

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bậc cha mẹ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch trong chương trình tiêm chủng thường xuyên và các chiến dịch tiêm chủng.

"Tiêm chủng không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng"- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị các cấp, chính quyền địa phương phối hợp cùng ngành y tế, ngành giáo dục rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học và tại cộng đồng thuộc độ tuổi từ 5 - dưới 12 tuổi.

Học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi Ảnh: Thái Bình

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị tăng cường chỉ đạo tổ chức tiêm chủng vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ trên 95% ở quy mô xã, phường; chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai tổ chức tiêm ngay cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi khi được phân bổ vắc-xin.

Đối với cán bộ y tế, cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quy trình tiêm chủng, hiễu rõ, hiểu sâu về thực hành tiêm chủng an toàn; các bệnh viện cần tham gia phối hợp xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, các cơ sở tiêm chủng tăng cường quản lý tốt đối tượng, đảm bảo người dân được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, an toàn nâng cao chất lượng và hiệu quả phòng bệnh.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ cảm ơn: Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, Liên minh toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI)…và Chính phủ các nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho công tác tiêm chủng của Việt Nam, một quốc gia có dân số lớn và đặc điểm dịch tễ bệnh truyền nhiễm phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trò chuyện, động viên cháu Tô Anh Tuấn lớp 6A1 chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi Ảnh: Thái Bình

Gần 200 trẻ khối lớp 6 đầu tiên của Quảng Ninh đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Ngay sau lễ phát động gần 200 học sinh lớp 6 của Trường THCS Trần Quốc Toản đủ điều kiện tiêm chủng đã lần lượt tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ & Đời sống, BSCK II Nguyễ Thị Bích Thuỷ- Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP Hạ Long cho biết có 34 cán bộ y tế được huy động để triển khai tiêm chủng cho trẻ trong buổi sáng nay. Có 6 đội tiêm gồm ( 6 bán đón tiếp, 6 bàn khám sàng lọc, 6 bàn tiêm và 6 bàn theo dõi sau tiêm, trong đó có 2 giường cấp cứu chuẩn bị sẵn).

Chị Nguyễn Thị Hằng- phụ huynh cháu Đặng Huy Khiêm, lớp 6A11 chia sẻ: Trước lúc đăng ký cho con tiêm vắc-xin phòng COVID-19, gia đình cũng lo lắng, nhưng khi tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng thì gia đình quyết định cho con tiêm để yên tâm hơn khi cho cháu đi học, giao lưu bạn bè.

Con trai chị Hằng, bé Huy Khiêm hết thời gian 30p ở phòng theo dõi sau tiêm ra gặp mẹ cười vui. Mẹ Hằng hỏi "tiêm có đau không con"?, Khiêm cười bảo với mẹ "Con tiêm vắc-xin Moderna đấy, không đau mẹ ạ". "Mẹ cũng tiêm mũi 3 vắc-xin Moderna đấy".

Câu chuyện của người mẹ và cậu con trai vừa tiêm chủng vắc-xin mũi 1 khiến cho những cô bé, cậu bé vừa tiêm xong đang ngồi cạnh Khiêm cũng chăm chú lắng nghe...

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/gan-200-tre-tu-5-duoi-12-tuoi-dau-tien-o-viet-nam-tiem-vaccine-phong-c...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/gan-200-tre-tu-5-duoi-12-tuoi-dau-tien-o-viet-nam-tiem-vaccine-phong-covid-19-169220414082822453.htm