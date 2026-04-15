Vụ ô tô Mercedes đâm liên hoàn ở Hà Nội: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn với tài xế

Đêm 14/4, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội.

Theo đó, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế L.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Mercedes GLK 250, biển kiểm soát 30K-366.XX, là 0,212 mg/L khí thở.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 19h30 cùng ngày, tài xế L.T.K. điều khiển ô tô Mercedes GLK 250 lưu thông trong khu đô thị thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số 29AN-021.XX do anh N.V.M. (trú tại Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều.

Cả hai túi khí của ô tô đều "nổ" sau va chạm. Ảnh: Đình Hiếu

Ô tô đâm trực diện vào vòng xuyến trên đường. Ảnh: Đình Hiếu

Sau va chạm, ô tô tiếp tục lao về phía trước, đâm trực diện vào vòng xuyến và va chạm với xe máy biển kiểm soát 29D2-333.XX do anh N.T.H. điều khiển, chở theo vợ là chị T.T.V.A. (cùng trú tại Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến chị T.T.V.A. bị thương, phải đưa đi cấp cứu; anh M. và anh H. bị xây xát nhẹ. Ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Phần đầu ô tô bị hư hỏng sau va chạm. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.