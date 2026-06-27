Hé lộ công thức pha chế nước yến, tổ yến gây sốc

Ngày 27-6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990) - cùng ngụ TPHCM - để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Bên trong cơ sở sản xuất nước yến, tổ yến bị phát hiện

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại TPHCM; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử. Đây là 2 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất số lượng lớn hàng giả là nước yến, tổ yến chưng sẵn được phát hiện tại cơ sở sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (trụ sở ở TPHCM) tại Lô B, Cụm Công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra cơ sở sản xuất trên và phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện sử dụng lao động và sản xuất thực phẩm. Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 21 lao động nhưng không có hợp đồng lao động và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định.

Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đang sản xuất. Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật có liên quan gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa dán nhãn; hệ thống máy móc và nguyên liệu sản xuất.

Quá trình điều tra xác định, Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng từ 10.000 - 15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.

Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Lực lượng chức năng kiểm tra sản phẩm

Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần acid sialic, 4 mẫu không phát hiện acid amin, 23 mẫu còn lại có hàm lượng acid amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định; 4/27 mẫu không phát hiện thành phần protein.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, đây là căn cứ quan trọng xác định các sản phẩm không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn đã công bố, có dấu hiệu là hàng giả. Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp đã mua sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn của công ty nói trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế để được hướng dẫn theo quy định.