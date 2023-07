Hàng nghìn fan đội nắng tại SVĐ Mỹ Đình chờ màn trình diễn của BlackPink

Chỉ còn vài giờ nữa, đêm nhạc đầu tiên của BlackPink sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình (Hà Nội).

Hà Nội trở thành nơi thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ (fan) trong nước và quốc tế.

Theo ghi nhận của PV, trưa 29/7, mặc dù thời tiết ngoài trời nắng nóng, nhưng đã có hàng nghìn người đổ về SVĐ Mỹ Đình chờ đợi concert đẳng cấp quốc tế của Blackpink.

Khu vực vé vào cửa đã sẵn sàng, phía ngoài sân vận động người hâm mộ đổ về ngày càng đông.

Tại trước cửa SVĐ Mỹ Đình, ngoài fan còn có rất đông người bán hàng rong “bủa vây” địa điểm này. Các mặt hàng được bày bán rất đa dạng như; nước uống; đồ ăn vặt; các đồ lưu niệm được gắn hình tên nhóm nhạc Blackpink hoặc gắn hình ảnh các thành viên nhóm nhạc.

Bạn Thu Thủy (sinh viên Đại học Thương Mại) cho biết, sáng nay, nhóm bạn của cô phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc, từ chanh tươi, chanh leo cho đến các loại cốc nhựa dùng một lần để ra SVĐ Mỹ Đình bán hàng. Nhóm của Thủy bán trà chanh tự pha với giá 20.000 đồng/1 cốc.

Ban tổ chức dựng khu lều bạt để khán giả đến sớm ngồi tránh nắng.

Nhiều fan rất vui vẻ và hào hứng chờ đợi thần tượng.

Nhiều người đặt cơm hộp, bánh mì ăn tại SVĐ Mỹ Đình.

Lực lượng bảo vệ, an ninh khu vực biểu diễn được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ.

Do con gái hâm mộ nhóm nhạc BlackPink, nên chị Xuân Trúc đã đặt vé máy bay để hai mẹ con từ Sài Gòn ra Hà Nội. Được mẹ chở đến sân vận động Mỹ Đình, bé Nguyễn Xuân Thục An (chuẩn bị lên lớp 4) rất thích thú, hào hứng. Thục An cho biết, bé không thấy mệt, chỉ muốn nhanh đến tối để được gặp thần tượng.

Một nữ sinh Trường Đại học Văn Lang cho biết, cô đã cùng bạn bay ra Hà Nội lúc 0h ngày 29/7. Sau đó cả hai thuê khách sạn nghỉ ngơi.

Trưa 29/7, hai nữ sinh ra SVĐ Mỹ Đình ngồi đợi đến giờ xem biểu diễn. “Trước khi đến đây, chúng em đã ăn trưa và mang thêm bánh, nước đợi đến giờ quẩy hết mình với thần tượng. Cả em và bạn mình đều không thấy mệt”, nữ sinh nói.

Phía ngoài SVĐ Mỹ Đình vẫn có nhiều người đang chào mời mua vé đêm nhạc.

Lượng người và phương tiện đổ về SVĐ Mỹ Đình ngày một đông, khiến giao thông khu vực bị ùn ứ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]