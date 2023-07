Concert BLACKPINK tại Hà Nội: Cận cảnh sân khấu trước giờ diễn, khu standing xếp đầy ghế ngồi

Hiện tại, công tác lắp đặt sân khấu chuẩn bị cho concert của BLACKPINK vào tối nay và ngày mai (29 - 30/7) đã hoàn tất. Khu vực dành cho vé đứng CAT 1 cũng được xếp ghế. Có thể hiểu, khu vực này khán giả được tự do đứng lên để theo dõi buổi diễn và ghế được bố trí để giúp người xem nghỉ ngơi, cũng dễ tìm được vị trí theo đánh số trên vé.

Ảnh: Mạnh Thắng

Cận cảnh khu vực ghế ngồi gần sân khấu tại concert BLACKPINK. Ảnh: Mạnh Thắng

BLACKPINK và các dancer đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, tiến hành tổng duyệt để chuẩn bị cho show diễn. - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Ảnh: Mạnh Thắng

Phe vé hay các sạp nước, bán đồ cổ vũ... không còn tập trung trước cổng chính sân vận động. Theo thông báo từ ban tổ chức, đúng 16 giờ 30, cổng check-in vào sân cho vé VIP được mở. Đến 17 giờ, tất cả các cổng vào cho mọi hạng vé sẽ được mở. Concert dự kiến bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút.

Theo danh sách biểu diễn được lan truyền, các bài hát mà BLACKPINK biểu diễn trong 2 đêm concert sắp tới sẽ không khác nhiều với các khu vực trước, bao gồm các bản hit nổi bật gần đây như Shut Down, Pink Venom, How You Like That..., các sân khấu solo theo bản phối ở Coachella 2023. Đặc biệt, một sân khấu đặc biệt được ra mắt ở sau phần encore.

Khán giả đang khá tò mò về sân khấu này. Trước đó, WINNER - nhóm nam cùng trực thuộc YG Ent đã tổ chức concert tại TP.HCM. Các chàng trai đã đội nón lá và mặc áo dài để biểu diễn như một món quà đặc biệt dành tặng người hâm mộ. Vì vậy, nhiều người hâm mộ mong chờ có thể BLACKPINK sẽ lần đầu tiên xuất hiện xinh đẹp trong quốc phục của Việt Nam.

